MASKİ: "Kartlı sayaçın sunduğu ekonomik fayda gözardı edilemez"

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kartlı sayaçların abonelere sağladığı ekonomik faydaları ile ilgili açıklama yaptı.

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından kartı sayaçların ekonomik faydaları ile ilgili basın açıklaması yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İl genelinde başarıyla uygulanan elektronik kartlı sayaç sistemiyle vatandaşlara bütçe anlamında büyük kolaylık sağlıyor. Bu bağlamda MASKİ, kartlı sistemin sağladığı avantajlarla ilgili konuya açıklık getirdi. MASKİ tarafından yapılan açıklamada ”3516 sayılı Yasa ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18 Mayıs 2015 tarihli MASKİ Genel Kurulu 2. Birleşiminde alınan karar gereğince 10 yıllık damga süresini dolduran sayaçlarda kartlı sayaç uygulamasına gidilmiştir. Ekonomik ömrünü dolduran sayaçların değişim bedeli montaj dahil 265 TL’dir. Mekanik sayaçlarda ise vatandaşların ödemek zorunda olduğu depozito bedeli meskende 120 TL, ticarethanede 300 TL’dir. 93 TL’lik sayaç ve montaj ücreti de dahil edildiğinde vatandaşlar evleri için 213 TL, iş yerleri için ise 393 TL’lik bütçe ayırıyorlar. Yönetmelik gereği depozito bedeline faiz uygulanmadığı göz önüne alınırsa abonelerin depozitosu yıllar geçtikçe enflasyon karşısında eriyor. Kartlı sayacın 18 eşit taksitte ödeme kolaylığı da eklenince aboneler bütçelerini sarsmadan kartlı sayaca geçebiliyorlar"

Abonelerin kartlı sayaçlarda tükettikleri su üzerinden ücretlendirildiği altı çizilen açıklamada "Abonelerin mekanik sayaçlarda 2. veya 3. kademeye geçtiklerinde ödemek zorunda kaldıkları ücret artışları kartlı sayaçlarda kaldırıldı. Aboneler ne kadar su tüketirlerse tüketsinler aynı tarifeden ücretlendirilmektedir. Bunun dışında kartlı sayaç kullanan aboneler, yüzde 10’luk indirim sayesinde her 10 ayda, 1 aylık su ihtiyacını herhangi bir ücret vermeden karşılamaktadır. Faturaların geç ödenmesinden kaynaklanan gecikme faizleri de kartlı sayaç uygulaması ile son buldu. Mülk sahibi ile kiracı arasındaki anlaşmazlıklar ortadan kalktı. Günün her saati yükleme yapma imkanı sunulan sistem ile arıza durumları hariç, sayaçta yüklü su kalmasa bile mesai sonrası, hafta sonu, resmi ve dini bayramlarda su kesintisi yaşamıyor” ifadeleri kullanıldı.

MASKİ açıklamasına şöyle devam etti: “İşlem başına alınan 1 TL’lik ücret anlaşmalı şirket tarafından tahsil edilmektedir. Fatura tahsilatları noktasında kullanılan ‘SUMATİK’ cihazlarında yapılan işlem için kesilen ücretin en az olduğu il Manisa’dır. Bu hizmeti veren firma, giderlerini karşılayabilmek için sadece Manisa’da ve ilçelerinde işlem başına 1 TL işlem ücreti almaktadır. Vatandaşların en kolay şekilde ulaşabilecekleri yerlerdeki tahsilat vezneleri, KİOSKLAR, MASKİ Pratikler ve MANULAŞ işbirliği ile oluşturulan ödeme noktalarında yükleme yapılabilmektedir. İş yoğunluğu nedeniyle veznelere gelemeyen vatandaşlar SUMATİK’leri tercih edip vakitten tasarruf etmektedirler"