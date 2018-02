MASKİ, hizmetlerine aralıksız devam ediyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, merkez ve ilçelerde altyapı hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Alaşehir’in Girelli Mahallesi sakinlerini sağlıklı ve kullanışlı altyapıya kavuşturmak için 17 kilometrelik kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarına başladı. 154 Mahalle Projesi ile Manisa’nın dört bir yanında sağlıklı altyapı ağları ören MASKİ, Alaşehir’e bağlı Girelli Mahallesindeki çalışmalarına da start verdi. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından daha önce kanalizasyon hattı bulunmayan mahallede 17 kilometre uzunluğunda kanalizasyon şebekesi döşeniyor. Üst yapının da yeni bir görünüme kavuşturulması için de yine MASKİ ekiplerince 55 bin metrekarelik kilit parke taş döşeme işi gerçekleştirilerek Girelli adeta yeniden inşa edilmiş olacak. Girelli Mahalle Muhtarı Mehmet Yılmaz, “Mahallemizde kanalizasyon hattımız olmadığından hijyenik bir ortam yoktu. Bizim için ne kadar önemli ve güzel bir çalışma olduğunu anlatabilmem mümkün değil. Altyapı olmadıktan sonra üstündekilerin hiçbir önemi yok. Biz de bunun bilincindeki mahalle sakinleri olarak çok memnunuz bu güzel hizmetlerden. Taşlarımız da döşenince artık 30 yıl dönüp arkamıza bakmayız. Büyükşehir ve MASKİ’nin çevre ilçelerdeki çalışmalarını duyuyoruz. Gerçekten hizmet konusunda süperler" dedi.

Barbaros Mahallesinde dere temizliği

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi Dolgunlar Küme Evleri mevkiinde bulunan derede 2 kilometrelik temizlik çalışmasına başladı.

Mahallede toplamda 2 kilometrelik alanda yapılan temizlik çalışmasında, vatandaşların kış mevsiminde sıkıntı yaşamasının önüne geçiliyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından devam eden çalışma ile yağışlı havalarda yaşanabilecek taşkın riski ortadan kaldırılarak su baskınlarına engel olunacak. Ayrıca yapılan temizlikle kötü kokunun da önüne geçilecek. Temizlik esnasında çıkan bitki ve hafriyat kalıntıları da, kamyonlarla Büyükşehir Belediyesi’ne ait hafriyat sahasına nakli gerçekleştiriliyor. MASKİ’nin çalışmalarından memnun olduklarını dile getiren Barbaros Mahalle Muhtarı Siyami Alak, “Mahallemizde bulunan derede yağışlı havalarda taşkın sebebiyle su baskınları oluyordu. Zamanla dereye dolan atıklardan dolayı su akmayarak evlerimize, bahçelerimize kadar geliyordu. MASKİ yetkilileri dere temizlik çalışmalarına başladı. Mahallemizde bugüne kadar birçok hizmet yapıldı. Her yapılan çalışmadan çok memnun kaldık. Büyükşehir Belediyemiz ve MASKİ her zaman muhtarlar ile et tırnak oldu. Bizleri hep dinlediler. Bizler de taş taş üstüne kim koyuyorsa onun yanında olduk. Hizmet aldıkça mahallem çok memnun kalıyor, dolayısıyla biz daha çok gururlanıyoruz. Bu anlamda Cengiz başkanımıza ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun’a mahallem ve şahsım adına çok teşekkür ederim” dedi.

Hizmet ziyaretleri devam ediyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, ilçelerdeki işleyişin daha hızlı ve kaliteli olması için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Abone İşleri Daire Başkanı Ali Öztozlu, Kula’ya bir ziyaret gerçekleştirerek Büyükşehir Belediyesi Kula Koordinatörlüğü görevine atanan Faik Şentürk’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Daire BaşkanıÖztozlu, daha sonra MASKİ İlçe Şefi Mahmut Kırkağaçlıve İdari İşler Şefi Aydın Topdemir ile görüştü. Daire Başkanı Öztozlu, ilçedeki iş süreçlerini daha düzenli hale getirmek ve hizmet kalitesini arttırmak amacıyla yapılması gerekenler hakkında istişarelerde bulundu. Daire Başkanı Öztozlu’ya, şube müdürlerinden Kerem Çetin eşlik etti.

MASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanı Ali Öztozlu, "Abone İşleri Dairesi Başkanlığı olarak güçlü bir koordinasyon sağlayarak hizmet kalitemizi daha da yükseltmek amacıyla17 ilçemizdeki hizmetlerimizi yakından takip ediyoruz.İlçelerimizde abone yönetimi ve hizmetler noktasında vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetleri geliştirmek için bu ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Amacımız; Manisamızı daha yaşanabilir bir yer yapmak ve vatandaşlarımızı hizmetlerden memnun kalmasını sağlamaktır" diye konuştu.