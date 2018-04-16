MASKİ alt ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü il genelinde başlattığı altyapı dönüşümlerini sürdürürken, dere temizlik çalışmasıyla da su akışları daha sağlıklı hale getiriliyor.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde başlattığı 154 Mahalle Projesi ile sağlıklı altyapı dönüşümüne imza atmaya devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı’nca yürütülen çalışmalar kapsamında, Demirci ilçesine bağlı Azizbeyli Mahallesi’nde toplamda 3 bin 800 metrelik altyapı dönüşümünü tamamladı. MASKİ, 8 bin metrekarelik kilit parke taşı döşemesine başlayarak üstyapıyı da yenileyecek. Mahallede ayrıca 250 kişilik fosseptik inşa edilecek.

Öte yandan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkalığı tarafından, Turgutlu’nun Derbent Mahallesi’ndeki derede temizlik çalışmas da hayata geçirildi. Temizlenen dere içerisinde su akışı sağlıklı hale getirildi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşlara daha sağlıklı içme suyu temin etmek için il genelinde sürdürdüğü depo tadilatlarına devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yapılan içme suyu deposu tadilatları kapsamında Kırkağaç ilçesindeki çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor. İlçede, 31 içme suyu deposu ile birlikte 24 terfi ve 4 biriktirme binasında çalışma yürütülüyor. Depolarda manevra odalarından dış cephelere, yalıtım sisteminden fayans döşemesine kadar birçok alan yenileniyor. Ayrıca, himaye çiti ile çevrilecek olan depolara dışarıdan müdahale edilmesinin önüne geçiliyor. 1 buçuk milyon TL’lik yatırım sayesinde hanelere daha sağlıklı içme suyu ulaşacak. 2016 yılı içme suyu depo bakım onarım çalışmaları kapsamında ilçedeki 14 mahallede çalışmalar tamamlamıştı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, ilçe merkezlerini yağışlı havalarda meydana gelen sıkıntılardan kurtarmak için il genelinde yoğun mesai harcıyor. Bu kapsamda, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından Soma’da büyük bir titizlikle yürütülen yağmursuyu kuşaklama hattı çalışmasında sıra Turgutalp Mahallesi’ne geldi. 8 buçuk milyon TL’lik yatırımla toplamda 7 buçuk kilometre uzunluğunda döşenecek olan hat ilçe merkezinde yıllardır yaşanan taşkın sıkıntısına son verecek. MASKİ İlçe Şefi Mehmet Karaaslan da Turgutalp Mahallesi’nde devam eden çalışmaları yakından takip etti.