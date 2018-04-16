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Manisa’nın yangın sonrası fotoğrafları ilk kez sergilendi

Manisa’da işgal dönemi sonrasında Yunanlıların kaçtıkları sırada dinamitlediği ve yaktığı evlere ait fotoğraflar ilk defa sergilendi.Manisa’da Turizm Haftası etkinleri kapsamında işgal yılları döneminde kaçan Yunanlıların dinamitle...

Manisa’nın yangın sonrası fotoğrafları ilk kez sergilendi

Manisa’da işgal dönemi sonrasında Yunanlıların kaçtıkları sırada dinamitlediği ve yaktığı evlere ait fotoğraflar ilk defa sergilendi.Manisa’da Turizm Haftası etkinleri kapsamında işgal yılları döneminde kaçan Yunanlıların dinamitle...

16 Nisan 2018 Pazartesi 17:56
Manisa’nın yangın sonrası fotoğrafları ilk kez sergilendi

Manisa’da işgal dönemi sonrasında Yunanlıların kaçtıkları sırada dinamitlediği ve yaktığı evlere ait fotoğraflar ilk defa sergilendi.

Manisa’da Turizm Haftası etkinleri kapsamında işgal yılları döneminde kaçan Yunanlıların dinamitle patlattığı ve ateşe verdiği Manisa’nın fotoğrafları ilk kez sergilendi. Fatih Sergi Salonunda açılan fotoğraf sergisinde 1902 ve 1922 yılları arasında Manisa’nın yangından sonra hasar gören evleri ve sokakları ziyaretçilerle buluşturuldu. Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından temin edilen 52 fotoğrafın yer aldığı sergi düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, "Turizm Haftası içerisinde farklı bir etkinlikle Manisamızı anlatalım. Daha önceki yıllarda Manisa’daki turizm değerlerini anlatan sergiler açmıştık. Ancak bugün eski Manisa’yı anlatan bir sergiyle haftamızı başlattık. Avrupalı bir işadamının dünyanın farklı yerlerine gönderdiği ilk renkli fotoğraf makinesiyle Manisa’daki yangının hemen akabinde çekilen fotoğrafları yangın öncesi ve yangın sonrasıyla burada göreceğiz" dedi.

Sudak’ın ardından konuşan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ise, "Manisalıyız, Manisa’dayız, Manisa’yı çok seviyoruz. Manisa’ya olan sevgimizin öncelikle Manisalı olmamız ya da Manisa’da olmamızdan kaynaklanıyor. Ama biliyoruz ki Manisa sadece Manisalıların değil bütün Türk insanının hatta dünya insanının sevebileceği, sevmesi gereken bir şehir. Biz Manisa’yı sevdiğimiz kadar başka insanlar da sevsin istiyoruz. Manisa’nın dünya insanlığına sunduğu nimetlerden herkes faydalansın istiyoruz. Modern zamanda, modern dünyada bunun yolu turizm. Turizme hizmet eden tüm sektör taraflarını da bugüne kadar olduğundan çok daha fazla Manisa’ya ilgi göstermeye davet ediyoruz. Bizler Manisa’yı sevdikçe bu sevgiyi paylaştıkça Türkiye’de ve dünyada daha çok insan Manisa’nın sunduklarına ulaştıkça elbette Manisa büyüyecek ve güzelleşecek. Manisa’nın verdikleriyle Manisa’yla tanışma imkanı bulan insanlar zenginleşecek" ifadelerini kullandı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri sergi hakkında bilgi aldı.

Serginin açılışına Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, belediye başkan yardımcılar ve vatandaşlar katıldı.
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