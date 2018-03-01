Manisa’nın trafiği akıllı kavşaklarla rahatlayacak

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, il merkezinde bazı kavşaklarda uygulanmaya başlanan ve ilçelerde de uygulanması için planlamaları yapılan akıllı kavşak uygulaması hakkında brifing aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il merkezindeki trafik akışının rahatlamasına yönelik çalışmalarına devam ederken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığında yapılan brifing ile Fatih Köprülü Kavşağı’nda uygulamaya başlanılan akıllı kavşak projesi hakkında bilgi aldı. Brifingde Ulaşım Dairesi Başkanı Mümin Deniz, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Metin Memiş, Zabıta Dairesi Başkanı Aydoğan İra ve firma yetkilileri hazır bulundu. Ulaşım Dairesi Başkanı Mümin Deniz, brifing öncesinde yaptığı konuşmasında, “Ulaşım Dairesi Başkanlığımız Manisa merkezde Gediz Kavşağı, Kanuni Köprülü Kavşağı, Fatih Köprülü Kavşağı, Laleli’de bulunan Lale Kavşağı ve Devlet Hastanesi önünde bulunan altyapısını tamamladığımız kavşakta akıllı kavşak sistemlerimizi kurduk. Bu akıllı kavşak sistemlerini de trafik kontrol merkezimizde görüntü, bilgisayar donanımlarıyla, sayım ve planlaması ile birlikte takip ve kontrolü gerekiyor. Aynı zamanda programsal müdahale edilmesi gereken bir sistem. Bu sistemi kavşaklarda kurarak uygulamaya başladık” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yapılan sunumun ardından Manisa’daki trafik akışını rahatlatmaya yönelik çalışmalara devam ettiklerini belirterek, “Manisa’nın şehir içi trafik sorununa büyük ölçüde çözüm yaratan Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı’nı kısa zaman önce açarak hizmete sunduk. Bununla birlikte vatandaşların yoğun olarak kullandıkları ve günün belli saatlerinde yoğunluk yaşanan Fatih, Kanuni, Devlet Hastanesi ve Gediz Kavşağı’nda akıllı kavşak projelerimizi sürdürüyoruz. Fatih Köprülü Kavşağı’nda başlattığımız akıllı kavşak projemizi Pazartesi günü itibari ile de Devlet Hastanesi Kavşağı’nda uygulamaya başlayacağız. Sonrasında etap etap kavşaklarda sistemlerimiz devreye alınarak Manisa’nın trafik sıkışıklığına yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.