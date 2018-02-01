Manisa’nın ilk hayvan ambulansı Turgutlu’da

Turgutlu Belediye başkanlığı araç filosunu genişletmeye devam ediyor. Turgutlu Belediyesi temizlik işleri müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek olan 6 yeni araç düzenlenen törenle tanıtıldı. Törenle birlikte Manisa’da ilk defa Turgutlu Belediyesi tarafından tasarlanan hayvan ambulansı da hizmete girdi.

Turgutlu Belediyesi genişlettiği araç filosu ile 61 mahallesinde hizmet yürüyüşünü aralıksız sürdürüyor. Turgutlu Belediyesi vatandaşa sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Temizlik işleri müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere kiralanan 5 adet araç ile satın alınan ve hayvan ambulansı olarak düzenlenen 1 araç törenle tanıtıldı.

Turgutlu’da ilk çöp taksi

Turgutlu’da, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çöp kamyonunun alamadığı büyük eşyaları çöp taksi ile toplayarak geri dönüşüme katkı sağlayacak. Turgutlu tarihinde ilk defa kullanılacak olan Çöp Taksiler özellikle çöp kamyonlarının giremediği dar sokaklar ile preslenmesi zor olan çöplerin alınmasında etkin rol oynayacak.

Manisa’da ilk hayvan ambulansı

Manisa’da ilk defa Turgutlu Belediyesi tarafından tasarlanan hayvan ambulansı da hizmete girdi. Sokak hayvanlarının tedavi ve nakillerinde kullanılacak olan araç hayvanseverler tarafından tam not aldı. Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Doğal yaşamın vazgeçilmez bir parçası olan canlarımız için daha konforlu, daha hızlı ve daha sağlıklı bir hizmet sunmak adına Sokak Hayvanları Tedavi ve Nakil Aracımızla Turgutlu’da bir ilke daha imza attık. Vatandaşlarımızdan gelen ihbarlar doğrultusunda yaralı hayvanların olduğu noktalara uzman ekibimizle ulaşacak, sokak hayvanlarının birbirine zarar vermesini engeller nitelikteki kafes sistemiyle nakil yapacağız. Yaralı hayvanlara ilk müdahaleleri aracımızın ambulans hale getirilen orta bölmesinde gerçekleştirme imkanı bulacağız. Geçici Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezimize naklini gerçekleştireceğimiz yaralı hayvanların tedavisi yapılamayanlar ise tekrar tam teşekküllü aracımızla Manisa ya da İzmir’deki tedavi merkezlerine nakledeceğiz” dedi.