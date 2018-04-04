Manisalı öğrenciler arkadaşlarına göz kulak oluyor

Manisa’nın Salihli ilçesindeki 50. Yıl Ortaokulu öğrencileri, “Bana göz kulak olur musun?” projesi kapsamında okudukları Türkçe ve İngilizce kitapları dijital ortamda kaydedip dinlemeleri için Konya Selçuklu Mediha Hasan Tahsin Alaylı Görme Engelliler Ortaokulu’nda eğitim alan arkadaşlarına gönderiyorlar.

Salihli 50. Yıl Ortaokulu öğrencileri, Türkiye’nin de 2009 yılında katıldığı ve Avrupa ülkelerindeki okulların birbirleri ile ortaklaşa proje üretmesi ve okullar arası işbirliğini arttırması için hayata geçirilen e-Twinning projesi kapsamında görme engelli arkadaşları için örnek bir çalışmaya imza attı.

Okul bünyesinde oluşturulan bir sınıfta öğrenciler, seslendirdikleri kitapları dijital ortamda kaydedip internet ortamında Konya Selçuklu Mediha Hasan Tahsin Alaylı Görme Engelliler Ortaokulu öğrencilerine gönderiyorlar.

Proje hakkında bilgi veren 50. Yıl Ortaokulu Müdürü Fatih Akın, “Proje, Konya Selçuklu Görme Engelliler Ortaokulu ile birlikte uygulamış olduğumuz bir proje. Projenin içeriğinde öğrencilerimiz, seslendirdikleri kitapları dijital ortama kaydediyorlar, Konya Selçuklu’daki görme engelli kardeşlerine gönderiyorlar. Görme engelli kardeşlerimiz bunları dijital ortamda açıp dinliyorlar” dedi.

“Bana göz kulak olur musun?” projesinin e-Twinning platformu üzerinde oluşturulan sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirten İngilizce Öğretmeni Dilek Şahin ise şunları söyledi: “Sene başından itibaren Konya Selçuklu Görme Engelliler Okulu tarafından koordine edilmekte olan ulusal bir projedir. Salihli 50. Yıl Ortaokulu olarak bizlerde aktif olarak 6’ncı sınıf öğrencilerimize İngilizce hikayeler okutup ses kayıtları yaptırarak onları görme engelliler okullarına göndererek projede aktif katılım sağlamaktayız. Amacımız; engelli bireylerin yaşadıkları sıkıntıların öğrencilerimizin farkına varması, engelli bireylerle iletişim kurmalarını sağlamak, aynı zamanda toplumsal farkındalıkların küçük yaşta kazanılmasına yardımcı olmak ve bunun yanı sırada yabancı dil yeteneklerini ve dil gelişimlerine destek olmak.”