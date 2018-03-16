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Manisa’da tekli eğitim çalışmaları sürüyor

Milli Eğitim Bakanlığının 2019 yılında ikili eğitimden tekli eğitime geçiş hedefi doğrultusunda Manisa’da tekli eğitime geçilmesi amacıyla Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer Başkanlığında toplantı yapıldı.İl Milli Eğitim Müdürlüğü...

Manisa’da tekli eğitim çalışmaları sürüyor

Milli Eğitim Bakanlığının 2019 yılında ikili eğitimden tekli eğitime geçiş hedefi doğrultusunda Manisa’da tekli eğitime geçilmesi amacıyla Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer Başkanlığında toplantı yapıldı.İl Milli Eğitim Müdürlüğü...

16 Mart 2018 Cuma 18:19
Manisa’da tekli eğitim çalışmaları sürüyor

Milli Eğitim Bakanlığının 2019 yılında ikili eğitimden tekli eğitime geçiş hedefi doğrultusunda Manisa’da tekli eğitime geçilmesi amacıyla Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer Başkanlığında toplantı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenevi Brifing Salonunda düzenlenen toplantıya Vali Mustafa Hakan Güvençer’in yanı sıra Vali Yardımcısı H. Volkan Köksal, Vali Yardımcısı YİKOB Başkanı Ünal Çakıcı, ilçe kaymakamları, ilçe belediye temsilcileri, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Necmettin Okumuş, Milli Eğitim ilgili birim müdürleri katıldı.

Toplantıda, Manisa İlinde toplam 49 okulda 43 bin 741 öğrencinin ikili eğitim gördüğü, tekli eğitim için 562 dersliğe ihtiyaç olduğu belirtildi. 18 okulda ikili eğitim gören 16 bin 968 öğrencinin ilçe tarafından alınacak idari tedbirle tekli eğitime geçebileceği, arsası uygun, ihale aşamasında ve ihale edilen toplam 12 okulda 214 derslik yapımı projesi tamamlandıktan sonra 11 bin 790 öğrencinin tekli eğitime geçebileceği, arsası uygun olup, 2018 yılı yapım projesine alınan toplam 10 okula 176 derslik yapılarak, 8 bin 163 öğrencinin tekli eğitime geçebileceği ifade edildi. Ayrıca, arsa problemi bulunan toplam 9 okulda 6 bin 820 öğrencinin ikili öğretim gördüğü ve arsa problemi çözüldüğü takdirde yapılacak 172 derslik ile bu öğrencilerin de tekli eğitime geçmelerinin sağlanacağı kaydedildi.

Vali Güvençer, Manisa’daki öğrencilerin tamamının bir an önce tekli eğitime geçmeleri için her türlü tedbiri aldıklarını, sıklıkla yaptıkları toplantılarda alınan tedbirleri gözden geçirerek eksikliklerin giderilmesi için çalıştıklarını söyledi. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve gençlerimizin en iyi şekilde yetişmeleri için fiziki alt yapının büyük önem taşıdığını dile getiren Vali Güvençer, Kaymakamlıklar, milli eğitim teşkilatı ve diğer ilgili kurumlar ile Manisalı hayırseverlerin elbirliğiyle öğrencilere en iyi şartların sağlanacağını kaydetti.
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