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Manisa’da öğretmenler akademisyenlerle buluştu

Şehzadeler Kaymakamlığı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı ile Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘Şehzadeler Öğretmenleri Yaşam Boyu Öğrenme Yolunda Akademiyle Buluşuyor’ isimli eğitim...

Manisa’da öğretmenler akademisyenlerle buluştu

Şehzadeler Kaymakamlığı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı ile Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘Şehzadeler Öğretmenleri Yaşam Boyu Öğrenme Yolunda Akademiyle Buluşuyor’ isimli eğitim...

07 Nisan 2018 Cumartesi 16:17
Manisa’da öğretmenler akademisyenlerle buluştu

Şehzadeler Kaymakamlığı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı ile Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘Şehzadeler Öğretmenleri Yaşam Boyu Öğrenme Yolunda Akademiyle Buluşuyor’ isimli eğitim tamamlandı.

Manisa’da öğretmenler ‘Şehzadeler Öğretmenleri Yaşam Boyu Öğrenme Yolunda Akademiyle Buluşuyor’ isimli eğitim kapsamında akademisyenlerle buluştu. Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde 5 gün boyunca Şehzadelerde eğitim gören 40 sınıf öğretmenine akademisyenler tarafından eğitim verildi. Proje kapsamında öğretmenlere sınıf yönetimi, uygulamalı örneklerle öğretim teknikleri, kazanım ve taksonomi tabanlı soru yazımı, teknoloji entegrasyonu, matematik öğretimi, girişimcilik, beden dili ve sınıfa yansımaları, eğitim materyali geliştirme, STEM, disleksi, öğrenme güçlüğü, hiperaktivite ve dikkat eksikliği yaşayan çocukların eğitimi, nefes egzersizleri konularında eğitim verildi.

Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, bu tür çalışmaları öğretmenlerin kendilerini geliştirmeleri, velilerin daha fazla kitap okumaları amacıyla gerçekleştirdiklerini vurgulayarak eğitime katılan bütün öğretmenlere teşekkür etti.

Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, verilen eğitimler sayesinde öğretmenlerden ve idarecilerden önemli geri dönüşümler aldıklarını kaydetti. Çorumluoğlu, “Kendilerimizi yenilemiyoruz. Öğretmen arkadaşlarımızda da bu var. Ama dünya değişiyor. Eğitim sistemi değişiyor. Onun için hiçbir şey için geç değil. Öğretmenler arkadaşlarımızın sürekli kendilerini yenilemelerini tavsiye ediyorum. Çünkü ülkemiz dünyada hızla gelişen ülkelerden biri. Sadece dünya değişmiyor öğrencilerinizde de değişiyor. Yenilikçi bu sisteme ayak uydurmanız önemlidir” diye konuştu. Konuşmaların ardından Kaymakam Çorumluoğlu ve protokol üyeleri öğretmenlere ve akademisyenlere sertifikalarını takdim etti.

Düzenlenen sertifika törenine Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ataç, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal katıldı.
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