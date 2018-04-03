Manisa’da kesintisiz su için 93 adet yeni motopomp

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) mahallelere kesintisiz içme suyu temin etmek için açtığı sondajlarda kullanılmak üzere 93 adet dalgıç tip motopomp alımını gerçekleştirdi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için malzeme stoğunu güçlü tutuyor. Bu kapsamda, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı, 17 ilçede açılan sondajlarda kullanılmak üzere çeşitli güç ve tonajlarda 93 adet motopompu bünyesine kattı. Bu sayede, vatandaşlara kesintisiz içme suyu ulaştırmak için önemli bir adım daha atıldı.

Yeni motopomplar hakkında bilgi veren MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, “Yaklaşan yaz ayları öncesinde malzeme stoğumuzu güçlü tutmaya gayret ediyoruz. 17 ilçe merkezi ve mahallelerinde bulunan mevcut sondajlarda olası arızalara erken müdahale etmek ve açılan yeni sondajlarda kullanmak üzere 93 adet dalgıç tipi motopomp alımını gerçekleştirdik. İhale sürecini takiben teknik ekibimizin yapmış olduğu test işlemleri sonrasında motopompların teslimatı yapıldı” dedi.