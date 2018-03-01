Manisa’da bin 88 mahallenin bin 56’sına toplu ulaşım

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, il genelinde toplu taşımada dönüşüm yapılan 30 kooperatifin başkanı ve temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı düzenledi. Toplantıda konuşan Başkan Ergün, 30 büyükşehir belediyesi arasında ulaşım master planlarını tamamlayan 4-5 ilden biri olduklarını vurguladı. Ergün ayrıca, Manisa ilindeki bin 88 mahallenin bin 56’sına toplu taşıma hizmetinin verildiğinin altını çizdi ve ulaşım noktasında hüner gerektiren işlerin hayata geçirildiğini söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 17 ilçede toplu taşımada dönüşüm kapsamında hizmet veren kooperatiflerin başkanları ile yemekli bir toplantı düzenledi. Atatürk Kent Parkı Kanyon Kafe’deki toplantıya Başkan Ergün’ün yanı sıra Ulaşım Daire Başkanı Mümin Deniz, MANULAŞ Genel Müdürü Mehmet Özgür Temiz, Toplu Taşıma Şube Müdürü Himmet Güneş ile birlikte; Soma Motorlu Taşımacılar Kooperatifi, 155 Nolu Manisa Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, Akhisar Şehiriçi Kooperatifi, 19 Nolu Kooperatif, SS176 Kooperatifi, 29 Özsalihli Kooperatifi, Gölmarmara Kooperatifi, Özlem Seyahat, Kula Motorlu Taşıtlar Kooperatifi, 65 NoluTütünkent Kooperatifi, 24 Nolu Salihli Kooperatifi, 66 Nolu Sarıgöl Kooperatifi, 141 Nolu Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, Cenkyeri Kooperatifi, 13 Nolu Ahmetli Minibüsçüler Kooperatifi, 172 Nolu Kırkağaç Karakurt Kooperatifi, Turgutlu Mahalleleri Kooperatifi, Akhisar Mahalleleri Motorlu Taşıtlar Kooperatifi, 163 Nolu Şehzadeler Kooperatifi, 17 Nolu Turgutlu Şehiriçi Kooperatifi, 57 Nolu Gördes Kooperatifi, 10 Nolu Kooperatif, Salihli Mahalleleri Yolcu Taşıma Kooperatifi, Alaşehir Turizm Yolcu Taşımacılığı Kooperatifi, 145 Nolu Kooperatif, 60 Alaşehir Mahalleleri Kooperatifi, Pelitalan Kooperatifi, 132 Genç Servisçiler Kooperatifi, 146 Nolu Ozanca Motorlu Taşımacılar Kooperatifi’nin başkan ve temsilcileri katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Mümin Deniz, toplantıda bir sunum gerçekleştirdi. 17 ilçede toplu ulaşımda dönüşüm kapsamında yapılan faaliyetleri ilçe ilçe, mahalle mahalle aktaran Deniz, ulaşım rotasyonları, günlük seferler, toplu taşıma araç sayıları, günlük yolcu taşıma kapasiteleri hakkında bilgiler verdi. Deniz’in sunumlarının arasında kooperatif temsilcileri de söz alarak, dönüşümden duydukları memnuniyetlerini dile getirdi ve taleplerini de aktardılar.

Toplantıda son olarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, konuşma yaptı. Kooperatif başkanları ve temsilcileri bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuşmasına başlayan Başkan Ergün, “3 yıl önce başlayan ulaşım master planlarını tamamlayan 3-4 ilden biriyiz. Yaklaşık 1 buçuk senelik bir çalışma sonucunda master planları ortaya çıktı. Sahadan verileri elde etmeden, master planlarını uygulayamıyorsunuz. Sizlerin de verdiği destekle 30 tane Büyükşehir Belediyesi arasında ilin tamamının sınırları içerisinde bu dönüşümü başaran ilk belediye, Manisa Büyükşehir Belediyesi oldu. Bizim için gurur verici. Daire Başkanımıza, çalışanlarımızı ve sizlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Ergün, konuşmasında il genelindeki toplu taşıma hakkındaki en yeni bilgileri de konuklarıyla paylaştı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve kooperatiflerin işbirliği ile, il genelindeki hüner gerektiren bir işi başardıklarını belirten Başkan Ergün, “Bin 88 mahallenin bin 56’sına toplu taşıma hizmeti veriyoruz. Bunu aile çatısı altında, sizlerin de desteğiyle yapmak çok önemli” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen akıllı kavşak sinyalizasyon sistemleri hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Ergün, Gediz Kavşağı, Eski Garaj Kavşağı, YSE Kavşağı, Lale Kavşağı’nda akıllı kavşak sinyalizasyon sistemlerinin aktif olduğunu belirterek, pazartesi günü itibariyle Devlet Hastanesi Kavşağı’nın da faaliyete geçeceğini söyledi. Merkezdeki akıllı kavşakların sayısını 2 aylık bir çalışma ile arttıracaklarını açıklayan Başkan Ergün, “Manolya Meydanı, Evkur Kavşağı, Kenzi ve Halil Yurtseven Kavşağı, Moris Şinasi Kavşağı, Şelale Plaza kavşağı da akıllı sisteme geçmesi için talimat verdim. 2 ay içerisinde bunları da hayata geçireceğiz” dedi. Başkan Ergün, Akhisar’da da akıllı kavşak uygulamaları yapacaklarını müjdeledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, toplu taşımacıları ilgilendiren diğer bir önemli konu olan duraklar hakkında da bilgi verdi. İl genelinde bin adetlik durak talebi olduğunu bildiren Başkan Ergün, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek ihale ile ihtiyaçları karşılama noktasında olacaklarını söyledi. Başkan Ergün, “Ulaşımda gerçekleştirdiğimiz önemli çalışmalar ve hayata geçen dönüşüm projesindeki destekleriniz ve çalışmalarınız için teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun” diye konuştu.