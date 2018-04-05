Manisa’da 8 buçuk milyon liralık yatırımda sona yaklaşıldı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 8 buçuk milyon TL’lik yatırımla hayata geçirdiği 7 buçuk kilometre uzunluğundaki kuşaklama çalışmasında sona yaklaştı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, ilçe merkezleri ve mahallelerde yağmursuyu sorunları yaşanmaması adına yatırımlarını sürdürüyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, Soma ilçe merkezinde hayata geçirilen 2 buçuk kilometrelik yağmursuyu hattının ardından başlattığı 5 kilometrelik kuşaklama çalışmasında sona yaklaştı. Hattın biten kısımlarında ızgara bağlantıları yapılıyor. Çalışmaların tamamlanması ile Soma’da yaşayan vatandaşların yağışlı havalarda su taşkınları yaşamasının önüne geçilecek. Çalışmaların devam ettiği Fatih ve 13 Eylül caddelerinde MASKİ İlçe Şefi Mehmet Karaaslan, teknik personel ile birlikte çalışmaları yakından takip etti.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Soma ilçesine 8 buçuk milyon TL’lik önemli bir hizmetin yapılmakta olduğunu belirtti. Aslay, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’den aldığımız talimatlar ile ilçe merkezi ve mahallelerde vatandaşlarımızın altyapı sorunu yaşamaması için var gücümüzle çalışıyoruz. Soma ilçemizde yağışlı havalarda meydana gelen su birikintileri ve taşkınları sorununu bize ileten vatandaşlarımızın talebini yerine getirmek üzereyiz. Toplamda 7 buçuk kilometrelik yağmursuyu hattı çalışmamızda sona yaklaştık. Çalışmamızı tamamladığımızda Somalı vatandaşlarımızın bir sorununu daha ortadan kaldırmış olacağız” dedi.