Manisa’da 26 yıllık oda başkanı seçimi kaybetti

Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Olağan Genel Kurulunda odanın 26 yıllık başkanı Yusuf Enli seçimi kaybetti. Uzun yıllar Yusuf Enli’nin yardımcılığını yapan Salih Karaağaç oy kullanan 1301 delegenin 808’inin oyunu alarak odanın yeni başkanı seçilirken 26 yıllık oda başkanı Yusuf Enli 368 oy alabildi.

Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Olağan Genel Kurulu’nu Saray Düğün Salonunda gerçekleştirdi. Yapılan genel kurulda 26 yıldır başkanlık görevini yürüten Yusuf Enli, yıllarca onun yardımcılığını yapan Salih Karaağaç ve Kadir Yıldız başkanlık için yarıştı. Divan Başkanlığına Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Hasan Geriter’in seçildiği olağan kongrede 4 yıllık yönetim kurulu oy birliğiyle ibra edilince mevcut başkan Yusuf Enli, 26 yıldır bütün yönetimlerin ibra edildiğini belirterek, üyelere teşekkür etti. Yapılan kongrede mevcut Başkan Yusuf Enli, meslekte uzun yıllar görev yapan biri kadın olmak üzere 5 şoför esnafına ahde vefa dolayısıyla hediye takdim etti.

MESOB Başkanı Hasan Geriter, birliğe kayıtlı 52 bin esnaf ve sanatkarın bulunduğunu kaydederek, aidat ödeyen üye sayısının yüzde 30’u bulmadığına dikkat çekti. Geriter, 15 bin esnaf ve sanatkarın aidatını öderken, 35 bin esnafın ise aidatını ödemediğini vurguladı.

Geriter’in konuşmasının ardından adaylar birer konuşma yaptı. Adaylardan Kadir Yıldız, şoför esnafına hizmet etmek için aday olduğunu, Salih Karaağaç ise, “Ben değil biz” diyerek sorunlara çözüm üretmek için adaylığını açıkladığını söyledi. Başkan adaylarından ve mevcut başkan Yusuf Enli, konuşmanın büyük bölümünde kendisi tarafından kurulan ancak yapılan seçimde Erdoğan Akatmacı’ya kaybettiği S.S. 155 Nolu Şehir içi Denetimli Manisa Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine yüklendi. Enli, eleştirilerin olabileceğini ancak kooperatife yaptığı çalışmalardan dolayı hiç kimsenin eleştiremeyeceğini ifade etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından önümüzdeki günlerde Manisa ulaşımında kullanılmak üzere 24 adet elektrikli otobüsün geleceğini vurgulayan Enli, “Hepimiz mahvolmak üzereyiz. 24 tane elektrikli otobüs demek 200 aracın askıya alınması demek. UKOME başkanı ne diyorsa herkes onu kabul ediyor. Birlik ve beraberlik içinde olmadığımız sürece başarılı olamayız. Kavga etmeden bütünlük sağlayamadık” diye konuştu.

155 Nolu Şehir içi Denetimli Manisa Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Erdoğan Akatmacı ve yönetimi kurulu üyeleri Enli’nin yaptığı konuşmaya tepki göstererek, divan başkanından söz istediler ancak Divan Başkanı Hasan Geriter, kendine ayrılan sürenin tamamlandığını, bundan sonra söz seçim kurulunda olduğu için söz hakkı vermedi. Bunun üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı.

Yapılan konuşmaların ardından seçime geçildi. 1972 delegeden 1301’inin oy kullandığı seçimde Salih Karaağaç aldığı 808 oyla odanın yeni başkanı seçildi. Yusuf Enli ise sadece 368 oy alarak 26 yıllık başkanlığa veda etti. Odanın bir diğer başkan adayı Kadir Yıldız ise 25 oy aldı.

Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odasının yeni başkanı seçilen Salih Karaağaç’ın yönetiminde Ahmet Aydoğan, Erol Ermehan, Abdulkadri Cesur, Cemil Yakan, Ali Osman Buldan, Mustafa Çelik, Cemal Çınar, Hakan Akgeren, Erdal İnanç ve İdris Akça yer aldı