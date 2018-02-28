Manisa TÜGVA gençlerin yanında

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Manisa İl Temsilcisi Mehmet Önal, gençler için yaptıkları çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

TÜGVA Manisa İl Temsilciliğinin kurulduğu günden bugüne, 2016 yılı içerisinde 87, 2017 yılı içerisinde 146 faaliyet gerçekleştirerek gençlerin kendilerini keşfetmelerini sağladıklarını aktaran TÜGVA Manisa İl Temsilcisi Mehmet Önal, daha donanımlı bireylerin yetiştirilmesi için çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi. Önal, "2018 yılı içerisinde fotoğrafçılık, karikatür, yazarlık, Android yazılım kodlama, robotik eğitimleri ve düzenlenecek olan bir çok kurs ile gençlerin teknik yönlerini geliştirerek, hayatın her alanında kendilerini en iyi şekilde ifade etmelerine olanak sağlayamaya çalışıyoruz. Teknik donanımın yanı sıra hayatın bütünü içerisinde olmazsa olmaz olan sosyal gelişim eğitimlerine ve gezilere de önem veriyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen ’Kendini Keşfet Geleceği İnşa Et’ projesi kapsamında Ankara, Konya, İzmir Mordoğan, Kula gezileri ile gençlerin farklı yerleri görerek sosyal gelişimlerine katkı sağlayamaya çalışacağız" dedi.

Ortaokul, lise, üniversite, çalışan gençlik, kadın ve aile koordinatörlükleri ile tüm gençlik birimlerine yönelik ayrı faaliyetlerinin olduğunu vurgulayan Önal, bilim, kültür ve sanat, edebiyat gibi alanlarda önce konu ile ilgili teknik bilgilerin gençlerle paylaşıldığını ve sonrasında kendilerinin hayal güçleri ile ilgi duydukları yönlerde kendilerini ifade etmelerini kolaylaştırdıklarını vurguladı. Ayrıca Önal, gençlerin psikolojileri üzerine yapılan araştırmalarda uzmanların gençlik enerjisinin doğru yönetilebildiğinde ve kişiye uygun doğru ilgi alanı bulunabildiğinde bireylerin çok başarılı sonuçlar alabildiğini belirtiyor olmalarının çalışmalarındaki amaçlardan birini oluşturduğunu ifade etti.