Manisa Prime’da çalışmalar devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesinin en büyük projelerinden birisi olan AVM-Otel-İş Merkezi ve Çevre Düzenlemesi ‘Manisa Prime’ projesinde kütle beton dökümünün ardından bodrum kat kolon ve perdelerinin yapımına geçildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün şehre vizyon katacak önemli projelerinden birisi olan Manisa Prime’da çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı yetkililerinden yapılan bilgilendirmede, “Projede ilk olarak zemin düzenlemesi, zemin iyileştirme çalışmaları yapıldı. Köşe kazıklarının çakılması ve zemin kütle beton dökülmesinin ardından şimdi de bodrum kat kolon ve perdelerinin yapımına geçildi” denildi.

Manisa’nın çehresine güzellik katacak projede 5 yıldızlı ve 210 odalı otel 19 katlı olacak. İçerisinde 550 kişilik restoran, 450 kişilik balo salonu, 500 kişilik toplantı salonu, bin 500 metrekare üzerine kurulu spa güzellik merkezi ve kapalı yüzme havuzu bulunuyor. Proje içerisinde ofis kısmı 13 katlı olarak planlandı. A Plus açık ofis 10 kat olacak ve içerisinde 600 metrekarelik bürolar tasarlandı. AVM noktasında ise 14 bin metrekare kiralanabilir alan bulunuyor. Bunun 8 bin 830 metrekaresi bodrum kat, 4 bin 125 metrekaresi ise zemin katta bulunuyor. Projenin orta kısmı ise tamamen açık olacak. Projenin 700 iş gününde tamamlanması planlanıyor.