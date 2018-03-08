Manisa İşitme Engelliler ve Dilsizler Hentbol Takımı 1. Lig’e yükseldi

MANİSA (İHA) – Manisa İşitme Engelliler ve Dilsizler Hentbol Takımı, Eskişehir’de düzenlenen Türkiye İşitme Engelliler ve Dilsizler müsabakalarında grup birincisi olarak, Türkiye İşitme Engelliler Hentbol 1.Ligi’ne yükselme başarısı gösterdi.

Eskişehir’de yapılan Türkiye İşitme Engelliler Hentbol 1. Ligi’ne yükselme terfi müsabakalarına katılan Manisa İşitme Engelliler ve Dilsizler Hentbol Takımı, ilk maçında Pamukkale İşitme Engelliler Takımını 14-5 mağlup ederken, ikinci maçında Kocaeli Derince İşitme Engelliler takımıyla 16-16 berabere kaldı. Kocaeli Derince İşitme Engelliler Takımının, Denizli Pamukkale İşitme Engelliler Takımını 15-10 mağlup etmesi sonucu Manisa takımı, averaj ile grup birincisi oldu. Alınan sonuçların ardından Manisa İşitme Engelliler ve Dilsizler Hentbol Takımı, 1. Lige yükselmeyi başardı. Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu Manisa İl Temsilcisi Bilal Cansu, Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk’e engellilere verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Yunus Öztürk de 1. Lig’e çıkan işitme engelliler hentbol takımını gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ederek, bundan sonraki maçlarında başarılar diledi. Öztürk, imkanları ölçüsünde sporculara her zaman destek olacaklarını da vurguladı.