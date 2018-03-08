Manisa Büyükşehir’in sultanları play-off’a hazırlanıyor

Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi’nde normal sezonu 58.300 puanla 3’üncü sırada tamamlayan ve play-off turuna katılmaya hak kazanan Manisa Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, baş antrenör Burhan Şaik Canbolat yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor.

Tarık Almış Spor Salonu’nda yoğun bir tempoda gerçekleştirilen antrenmanlarda voleybolcuların hırslı olduğu gözlenirken, baş antrenör Burhan Şaik Canbolat, maçlar öncesi önemli açıklamalarda bulundu. 16-18 Mart tarihleri arasında Kütahya’da oynanacak olan play-off maçlarında her takımın birbirini yenebilecek güçte olduğunu vurgulayan Canbolat, Manisa’nın ve kulübün süper lige yakışır bir camia olduğunu dile getirdi. Normal sezonun kendileri için beklenildiği gibi geçtiğini aktaran baş antrenörü Burhan Şaik Canbolat, “Ben ikinci yarıda takımın başına geçtim. Gerekli bazı takviyeleri de yaptık. Ligde yapabileceğimiz en iyi işleri yaptık ve normal sezonu 3’üncü sırada tamamlayarak play-off maçları oynamaya hak kazandık. Manisa’da 12 Mart’a kadar play-off hazırlıklarına devam edeceğiz. Ayın 12’sinden sonra Kütahya’ya giderek çalışmalarımıza orada devam edeceğiz. Orada antrenman saatlerimizi ve programlarımızı ayarladık. 16, 17 ve 18 Mart tarihlerinde ilk maçımızda Türk Hava Yolları, ikinci maçımızda Karayolları ile üçüncü maçımızda ise Boluspor takımıyla karşılaşacağız” dedi.

Oyuncularının istekli ve arzulu olduğunu söyleyerek, sözlerine devam eden Canbolat, “Kütahya’da oynanacak olan play-off maçlarında hedefimiz ilk ikiye girip daha sonra final gruplarına kalabilmek. Bunu yapabilmek için elimizden geldiği kadar çalışıyoruz. Oyuncularımız istekli ve arzulu. İnşallah istediğimizi olacağız. Manisa Büyükşehir Belediyespor’u süper lige çıkarmak için her yolu deneyeceğiz, her şeyi yapacağız. İnşallah önümüzdeki yıl süper ligde oluruz diye düşünüyorum” dedi.

Mücadele edecekleri rakiplerin güçlü ekipler olduğunu vurgulayan Canbolat, “8 takım play-off maçları oynayacak. Buraya gelen 8 takım da gerçekten iyi takımlar. Herkes çıkmak istiyor, herkes süper ligde olmak istiyor. Takımlar arasında çok büyük fark yok. Kesin favori denilecek olan takım çok az. Günlük performanslar çok önemli olacak. Şu takım kesin yener diyemiyoruz. Her takım iyi oynadığı gün diğer takımı yenebilecek güçte. Onun için de bizim ayın 16’sına kadar hazır olmamız lazım. Bu turnuva maçları kolay değil. Şu anda sporcularımıza gerekli yüklemeleri yapıyoruz. İnşallah istediklerimizi becerebiliriz orada" diye konuştu.