Manisa Büyükşehir Gökçeköy’de yatırımları anlattı

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Saruhanlı ilçesi Gökçeköy Mahallesinde düzenlenen kahvaltı programına katılarak, Manisa Büyükşehir Belediyesinin yaptığı yatırımları ve hizmetleri hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Kahvaltı programına Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergun Aksoy, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Meclis Üyesi Süleyman Kahramanlar, MASKİ İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Hayri Okkalı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı İlçe Koordinatörü Aybars Özbilgin, Saruhanlı MHP İlçe Başkanı Baki Ulu, Gökçeköy ve çevre mahallelerin muhtarları ile vatandaşlar da katıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, kahvaltı programında yaptığı konuşmada, bir süre önce basına ve kamuoyuna yansıyan Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki borçlandırma yetkisi konusunda yaşananları anlattı. Başkan Güzgülü, “Belediye meclisleri her seçim dönemi başında, ilçe belediyeleri büyükşehirden önce meclis toplantılarını yaparlar. Meclislerinden borçlanma yetkisi alırlar. Projelerini ortaya koyarlar, bu kapsamda borçlanma yetkisi alırlar. Bir esnafın dükkanın incelenerek kredi alması gibi bizim de büyükşehrin borçlanma yetkisi olan bir rakam var. Bu rakama kadar borçlanabilirsin ama bu rakamı alırsın diğeri de veririm gibi bir rakam yok. Bu kanunen almak zorunda olduğumuz bir yetki. Bunu almazsanız birisi bir projeye kredi de verse meclisten bu yetki geçmemişse bu krediyi alamazsınız” dedi.

Güzgülü, alınacak yetki üzerine daha önce konuşulup anlaşıldığına dikkati çekerken, “Ankara’da koalisyon havası olduğu için burada da ters bir olay olmasın diye iki il başkanı AK Parti ve MHP il başkanı Cengiz Ergün’ün odasında benim de bulunduğumuz bir toplantı yapılarak durum değerlendirilmesi yapıldı. ‘Biz bir sorun çıkarmayız’ diye başlandı. Fakat meclise gittiğimizde abuk sabuk bir olayla karşılaştık. Tepkinin bir kısmı bunaydı. Önceden konuşulmuştu. Bu tip şeyler komisyona giderdi. Oradaki teklifte MHP’nin teklifi de komisyona gitmesiydi. Komisyonda gerekirse, bu az, bu çok gibi konuşulabilirdi. Anlamadığımız bir sebeple komisyona gitmesine de hayır oyu verildi. Bu aslında kanuni bir suçtur. Bu yetkiyi vermek zorunda. Buna hayır diyen insanlar kendi belediyelerinde ne yaptılar. 11 belediye başkanı vardı. 11 belediyenin 11’inde de bu karar geçti. Ben aynı zamanda Yunusemre Belediyesinin meclis üyesiyim, Yunusemre Belediyesinden de bulunabilirse 30 milyon iç ve dış borçlanma yetkisi diye talepte bulunuldu, meclisten geçti. Büyükşehir Belediyesine gelince olmaz denildi” diye konuştu.

Güzgülü, verilmeyen kredinin hizmeti etkilemediğini belirterek, “Geçen sene 320 milyon lira ek ödenek istemiştik, verilmemişti, hizmetler devam etti. Bunun verilmemesi hizmetlerin bitmesi anlamında değil. Cengiz Ergün, kendi hesabını kitabını buradan yapar. Biz hedef koyduk. Önce köylerimiz dedik. Maalesef 15 sene Özel İdare’nin yönettiğini sizler biliyorsunuz, onların yaptığı işleri biliyorsunuz. Onların hepsini yeniliyoruz. Tekrar elden geçiriyoruz. Ne yaparız, yapacağımız yatırımların adını değiştiririz, şimdi kafadan yapılan durum değerlendirmesini söyleyeyim, garaj projesini askıya alırız onun yerine mahallerin yollarını, sularını, asfaltını yaparız. Onun parasını kendi paramızdan bu taraflara kaydırırız. Bunun çaresi var, biz çözeriz, buluruz çaresini. Onların onu yapması demek, bizim çaresiz kalmamız, bu işi yapamayız anlamı yok. Bu etik olmadığı için biz bağırıyoruz. Bu yetkiyi ver, bu yetkiyi vermen bu parayı almamıza etken değil. Sen kendi 11 belediyende, biz 17 belediyede MHP’li belediyeler dahil hepsi bu yetkiyi meclisten çıkarmış. Adana, Bursa, İstanbul, Ankara bu yetkiyi çıkarmış. Sen Manisa’ya neden bu yetkiyi vermiyorsun. Bu yetki için herkes kem küm yapıyor, bir şey söylüyor. Geçen haftaki tartışmanın özü bu. Orada Başkan Ergün’ün koyduğu bir tepki var. Neden o tepki var, 3 gün önce görüşmüşsün, ‘böyle bir sıkıntı yok’ demiş. Biz MHP ile koalisyondayız gerekirse 2 MHP’den 3 tanesi AK Parti’den olabilir denebilirdi. Ona da ses çıkarmadılar. Biz önemli değil dedik, sayısal olarak kimdeyse çoğunluk o alsın dedik. Ama hizmet anlamında kredi anlamındaki bu yaptıkları bizi rahatsız etti. Bu tepkiden dolayı meclis sonunda bizim de istemediğimiz bir görüntü oluştu. Çünkü ocak gençlerinin bir tepkileri oldu, biz de uygun görmedik ama onu da söyledim. Böyle bir tepkinin karşısında böyle bir tepkiyle karşılaşıldı” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü’nün konuşmasının ardından muhtarlar ve vatandaşlar tarafından yöneltilen sorular cevaplandırıldı. Toplantı sonrasında mahalle meydanında verilen hayır lokmasına katılan Güzgülü buradaki mahalle kahvesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ersoy Arslan ve Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Zeki Bilgin’in de katılımıyla bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra Kayışlar Mahalle Muhtarının davetiyle Kayışlar Mahallesi de ziyaret edildi.