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Manisa Büyükşehir Belediyespor’da Kemerspor maçı hazırlıkları

Spor Toto 3. Lig 1. Grup’ta 6 puan farkla zirvedeki yerini koruyan ve Pazar günü deplasmanda Antalya Kemerspor ile karşılaşacak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor’da hazırlıklar galibiyet parolasıyla devam ediyor.Ligin ikinci yarısına evinde...

Manisa Büyükşehir Belediyespor’da Kemerspor maçı hazırlıkları

Spor Toto 3. Lig 1. Grup’ta 6 puan farkla zirvedeki yerini koruyan ve Pazar günü deplasmanda Antalya Kemerspor ile karşılaşacak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor’da hazırlıklar galibiyet parolasıyla devam ediyor.Ligin ikinci yarısına evinde...

25 Ocak 2018 Perşembe 18:04
Manisa Büyükşehir Belediyespor’da Kemerspor maçı hazırlıkları

Spor Toto 3. Lig 1. Grup’ta 6 puan farkla zirvedeki yerini koruyan ve Pazar günü deplasmanda Antalya Kemerspor ile karşılaşacak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor’da hazırlıklar galibiyet parolasıyla devam ediyor.

Ligin ikinci yarısına evinde konuk ettiği Yomraspor beraberliğiyle başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor’da teknik direktör Levent Devrim, Pazar günü deplasmanda oynayacakları Antalya Kemerspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Devrim, kendilerine karşı açık futbolu tercih eden takımlara karşı daha iyi mücadele verdiklerini söyledi. Yomraspor maçında sahada üstün olan takımın kendileri olduğunu söyleyen teknik direktör Levent Devrim, “Ancak rakibimiz katı savunma yaptı. Buna rağmen 3-4 tane gol pozisyonu bulduk. Bu hafta oynayacağımız Antalya Kemerspor futbol oynamaya çalışan bir takım. Açık futbolu tercih ediyorlar. Bu da bizim işimizi kolaylaştıracak” dedi.

“Bu kadro 2. Lig’de zorlanmayacak”

Her geçen hafta maçların daha da zorlu geçeceğini sözlerine ekleyen Devrim, “Herkesin bir hedefi var. Zirve, play-off ve ligde kalma mücadelesi veren takımlar var. Çok enteresan bir ligde mücadele veriyoruz. Üçüncü ligde sadece oynadığınız futbol ve takım kaliteniz belirlemiyor sonuçları. Bunun içine hava koşulları, saha koşulları ve hakem faktörleri de giriyor. Bize karşı inanılmaz katı savunmayla oynayan takımlar var. Hazırlık maçlarında bir üst lig de mücadele veren takımlarla hazırlık maçı yaptık. Bu maçlarda zorlanmadık çünkü futbol oynamaya çalışan takımlara karşı mücadele verdik. Çünkü onlar futbol oynamaya çalıştılar. Bize karşı katı savunmayla oynayan takımlara arşı bu zamana kadar başarılı olduk. Sadece Yomraspor maçında bunu başaramadık. Bizim için tünelin ışığı görünüyor. Bundan sonra biraz daha fazla isteyeceğiz, biraz daha fazla konsantre olacağız. Bu kulübü kendine yakışan yere taşıyacağız. Bu takım 2. Lig bu kadroyla zorlanmayacaktır” diye konuştu.
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