Manisa Büyükşehir Belediyespor’da Bergama mesaisi

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Pazar günü deplasmanda oynanacak olan Bergama Belediyespor maçının hazırlıklarına teknik direktör Levent Devrim yönetiminde yapılan antrenman ile başladı.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta 65 puanla lider olan Manisa Büyükşehir Belediyespor’da Pazar günü deplasmanda oynanacak olan Bergama Belediyespor maçının hazırlıkları bu akşam teknik direktör Levent Devrim yönetiminde yapılan antrenman ile başladı. Yeşil-beyazlı ekipte kuvvete dayalı çalışma ile başlayan antrenman 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman dar alanda oyun çalışmasıyla sona erdi. Hafif sakatlıkları bulunan Emir Alagöz, Tolga Şahin, izinli olan Mehmet Kuruoğlu antrenmanda yer almadı. Sakatlığı devam eden Alper Akçam ve geçtiğimiz günlerde ameliyat masasına yatan Cihan Avcu ve Kürşat Aydın da çalışmada yer almazken, İsmail Köse ise bugünkü antrenmanı dizindeki ağrıları nedeniyle yarım bıraktı.