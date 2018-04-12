Manisa Büyükşehir Belediyesi Kardeş Şehir Güzelyurt’ta

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, kardeş şehir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Güzelyurt şehrinde düzenlenen Güzelyurt Tiyatro Günleri’ne katılmak üzere KKTC’ye gitti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Manisa’nın kardeş şehri KKTC’nin Güzelyurt Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Güzelyurt Tiyatro Günleri’ne katılmak üzere Güzelyurt’a gitti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç’in de yer aldığı Şehir Tiyatrosu ekibi, ilk olarak Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’a nezaket ziyaretinde bulundu. Özçınar’a Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, hediye takdiminde bulundu.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’a tiyatroya verdiği destek ve her yıl düzenlenen Tiyatro Günleri nedeniyle teşekkürlerini ileten Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Şengöz de, usta tiyatro sanatçısı Savaş Dinçel’in yazdığı ve şahsının yönettiği ‘Uçurtmanın Kuyruğu’ adlı tiyatro oyununu, KKTC’li sanatseverler için sergileyeceklerini söyledi.