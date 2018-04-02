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Manisa BBSK’ya taraftarlarından coşkulu karşılama

Ligin 29. haftasında deplasmanda karşılaştığı Bergama Belediyespor’u 2-1 mağlup ederek Türkiye Liglerinin şampiyonluğunu en erken ilan eden takımı olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Manisa’da coşkuyla karşılandı.TFF 2. Lig’e Bergama...

Manisa BBSK’ya taraftarlarından coşkulu karşılama

Ligin 29. haftasında deplasmanda karşılaştığı Bergama Belediyespor’u 2-1 mağlup ederek Türkiye Liglerinin şampiyonluğunu en erken ilan eden takımı olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Manisa’da coşkuyla karşılandı.TFF 2. Lig’e Bergama...

02 Nisan 2018 Pazartesi 15:37
Manisa BBSK’ya taraftarlarından coşkulu karşılama

Ligin 29. haftasında deplasmanda karşılaştığı Bergama Belediyespor’u 2-1 mağlup ederek Türkiye Liglerinin şampiyonluğunu en erken ilan eden takımı olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Manisa’da coşkuyla karşılandı.

TFF 2. Lig’e Bergama deplasmanın da aldığı 2-1’lik galibiyetle merhaba diyen Manisa Büyükşehir Belediyespor’da şampiyonluk kutlamaları Bergama 14 Eylül Stadı’nda başladı. Mücadeleyi izlemeye gelen taraftarıyla kucaklaşan futbolcuların sevinci görülmeye değerdi. Bergama 14 Eylül Stadı’nda maçın sona ermesinden başlayan kutlamalar soyunma odasında devam etti. Başkan Mevlüt Aktan, teknik heyet, futbolcular, Asbaşkan Orkun Şıktaşlı, yönetim kurulu üyeleri Bora Çaylan, Hakan Kadayıfçılar, Özcan Nalbantlar, Gökmen Aytaç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesi Yılmaz Gençoğlu’nun soyunma odasında büyük sevinç yaşadı.

Şampiyon Manisa Büyükşehir Belediyespor’u, taraftarlar Manisa girişinde coşkulu bir şekilde karşıladı. Karşılamanın ardından şehir turu yapıldı. Üç saat süren şehir turu kente de hareketlilik getirdi. Şampiyonu bağırlarına basan Manisalılar yaktıkları meşaleler ile şampiyonluğu karnaval havasında kutladılar. Alaybey köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Meydanı, Akgün mahallesi, Karaköy Kırmızı köprü ve Bozköy’de meşalelerle taraftarlar tarafından durdurulan kafileye esnafta içecek, meyve ikram etti.

Şampiyon oldular, Başkan Cengiz Ergün’e koştular

Rahatsızlığı nedeniyle Bergama Belediyespor maçına gelemeyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, şampiyonun sürpriziyle büyük bir sevinç yaşadı. Bergama’dan şampiyon olarak dönen Yeşil Beyazlılar Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün evinin önüne geldiler. Yeşil Beyazlı futbolcular ve taraftarlar, “Büyük Başkan Cengiz Ergün’ tezahüratları ve yaktıkları meşalelerle Başkan Cengiz Ergün’e duygu dolu anlar yaşattılar. Başkan Cengiz Ergün’de evinin balkonundan yeşil beyazlı futbolcuları ve taraftarları selamladı.

Eşler de şampiyonluk turunda yer aldılar

Manisa’da atılan şampiyonluk turunda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün eşi Şeyda Ergün ve Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan’ın eşi Yasemin Aktan da yer aldılar. Manisa Büyükşehir Belediyespor’da sakatlığı nedeniyle son haftalarda forma giyemeyen golcü futbolcu Alper Akçam, takım arkadaşlarını Manisa’da meşale yakarak karşıladı.

Şampiyonluğun en büyük mimarlarından Başkan Mevlüt Aktan

Lig’in bitimine 5 hafta kala 2. Lig’e çıkışını ilan eden Manisa Büyükşehir Belediyespor’un şampiyonluğunda büyük payı bulunan Başkan Mevlüt Aktan da mutluluktan kendinden geçti. Sezon başından şampiyonluğa gelinceye kadar gece gündüz kulüpten ayrılmayan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile beraber başarının baş mimarlarından olan Başkan Mevlüt Aktan’ı taraftar bağrına bastı. Herkesin takdirini kazanan Başkan Aktan ve ailesinin şampiyonluk turunda yaşadıkları sevinçte görülmeye değerdi.
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