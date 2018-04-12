Manisa BBSK’nın dev adamları İnegöl’ü ağırlayacak

Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi’nde B grubunda play-off eleme maçına kilitlenen Manisa Büyükşehir Belediye Spor Erkek Basketbol Takımı Sünger İnegöl Belediyespor’u konuk edecek.

Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi’nde B grubunda normal sezonu lider olarak tamamlamayı başaran Manisa Büyükşehir Belediyespor’un dev adamlarında gözler yarın başlayacak olan play-off eleme maçlarına çevrildi. Yarın saat 15.00’de Atatürk Spor Salonu’nda başlayacak olan karşılaşmada Serra Sünger İnegöl Belediyespor’u konuk edecek olan dev adamlar salondan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Bugün yaptığı teknik ve taktik ağırlıklı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediye Spor Erkek Basketbol Takımında baş antrenör Ceyhun Cabadak, Serra Sünger İnegöl Belediyespor ile yarın oynayacakları maçı kazanıp play-off maçlarına iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirterek, "Rakibimizle iki maç yapacağız. İki maçı da kazanıp adımızı final grubu maçlarına yazdırmak istiyoruz. Sezon başında geç kurulmamız bizim için dezavantaj oldu ancak iyi çalışarak kulübümüzün de bize sağladığı imkanları kullanarak ilk hedefimiz olan normal sezonu istediğimiz yerde bitirdik. Ancak şu anda önemli olan play-off grubunu geçip final grubuna kalmak. Bunun içinde ilk önce Bursa engelini geçmek istiyoruz. Play-off’u geçemediğimiz takdirde bugüne kadar yaptıklarımızın hiçbir önemi kalmayacak. Şu anda tüm takımlar eşit" dedi.

Takım içerisinde çok tecrübeli oyuncularının bulunduğunu da ifade eden baş antrenör Ceyhun Cabadak, “Çok çalışarak buralara kadar geldiğimizin farkındalar. Sezonun tüm emeğini buraya kadar getirdik. Burada karşılığını alacağız inşallah. Dolayısıyla tüm sporcularımızın konsantrasyonları üst seviyede. Bu maçların öneminin farkındalar. İç sahada kaybetmediğimiz takdirde turu geçmek istiyoruz. Ondan sonra ise final grubu maçlarına odaklanacağız” diye konuştu.

Final grubuna kaldıkları takdirde seyirci sayısında ciddi bir artışın olacağına inandıklarını sözlerine ekleyen Cabadak, “Hafta içine denk gelmesi seyirci açısından uygun bir saat olmaması bizim için dezavantaj ama son maçta ciddi bir taraftar desteği vardı. Ümit ediyorum final grubuna kalırsak bu sayıda ciddi bir artış olacaktır. Onların desteğine her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Spor Erkek Basketbol Takımının en skorer oyuncularından biri olan Recai Öztürk ise yaptığı açıklamada, “Biz bütün sezon gerçekten çok iyi çalıştık. Bunun karşılığında da zorlu grubu lider olarak bitirerek aldık. Bizim hedefimiz bundan sonrada başarılı sonuçlara imza atıp mutlu sona ulaşmak. Herkes 0-0 eşit başlıyor. Biz diğer grubun 8’inci takımıyla eşleştik. Sıralamanın hiçbir önemi yok. Her şey yeniden başlıyor. İki maçı kazanıp final grubuna kalmak istiyoruz. Biz şampiyonluk için buradayız” diye konuştu.