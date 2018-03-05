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Manisa BBSK puan farkını yine 12’ye çıkardı

Deplasmanda karşılaştığı maçta Ofspor engelini kayıpsız geçen ve en yakın rakibi Bayrampaşaspor’un Düzcespor’a mağlup olmasıyla rakipleriyle arasındaki puan farkını yeniden 12’ye çıkaran Manisa Büyükşehir Belediyespor’da Teknik...

Manisa BBSK puan farkını yine 12’ye çıkardı

Deplasmanda karşılaştığı maçta Ofspor engelini kayıpsız geçen ve en yakın rakibi Bayrampaşaspor’un Düzcespor’a mağlup olmasıyla rakipleriyle arasındaki puan farkını yeniden 12’ye çıkaran Manisa Büyükşehir Belediyespor’da Teknik...

05 Mart 2018 Pazartesi 14:36
Manisa BBSK puan farkını yine 12’ye çıkardı

Deplasmanda karşılaştığı maçta Ofspor engelini kayıpsız geçen ve en yakın rakibi Bayrampaşaspor’un Düzcespor’a mağlup olmasıyla rakipleriyle arasındaki puan farkını yeniden 12’ye çıkaran Manisa Büyükşehir Belediyespor’da Teknik Direktör Levent Devrim maçın ardından soyunma odasında futbolcularına övgüler yağdırdı.

TFF 3. Lig 1. Grupta deplasmanda karşılaştığı maçta Ofspor engelini Ali Öztürk ve Erhan Kara’nın attığı gollerle 2-0’lık galibiyetle aşan ve 56 puana yükselen Lider Manisa Büyükşehir Belediyespor’da en yakın rakibiyle aradaki puan farkını yeniden 12’ye çıkarmanın coşkusu yaşanıyor. Cumartesi günü deplasmanda 2-0 mağlup ettiği Ofspor maçının ardından en yakın rakibi Bayrampaşaspor’un Düzcespor’a mağlup olmasıyla sevinci ikiye katlanan Yeşil Beyazlı ekipte son 9 haftaya 12 puanlık avantajla girmenin sevinci yaşanıyor.

Ofspor maçının ardından soyunma odasına girerken futbolcularına tek tek sarılan Teknik Direktör Levent Devrim maç sonrası soyunma odasında futbolcularıyla konuştu. Devrim, “Hepinizi tek tek yürekten kutluyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum. Ne kadar karakterli bir futbolcu topluluğu olduğunuzu yine gösterdiniz. Sizin gibi bir futbolcu grubuyla çalıştığım için çok gururluyum. Şampiyonluk yarışında bir engeli daha aştık. Hepinize helal olsun. İnşallah bu yolun sonu şampiyonluk olacak. Hedefe ulaşmamıza az kaldı. Aynı ciddiyetle, aynı hırsla, aynı konsantrasyonla yolumuza devam edeceğiz ” ifadelerini kullandı.

Başkan Mevlüt Aktan da tebrik etti

Ofspor deplasmanında takımını yalnız bırakmayan kulüp başkanı Mevlüt Aktan da maçın ardından soyunma odasında, ‘Büyük Başkan Mevlüt Aktan’ tezahüratlarıyla karşılandı. Başkan Mevlüt Aktan da soyunma odasına teknik heyet ve futbolcularını alkışlayarak girdi. Başkan Mevlüt Aktan, teknik heyet ve futbolcuları kutlayarak, “Bugün sırada çok kritik bir galibiyete imza attınız. Şampiyonluk yarışında bir engeli daha aştık. Hepinizden yine Allah razı olsun. Şimdi önümüzde bir Erbaaspor maçı var. Bu maçı da kazanıp yolumuza devam etmeliyiz. Bizlerin sizlere olan inancı her zaman tam. Her geçen hafta mutlu sona bir adım daha yaklaşıyoruz. Hepinizi yine yürekten tebrik ediyorum” diye konuştu.
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