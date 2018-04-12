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Manisa 3. boyuta taşınıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 3D Drone uygulaması kapsamında drone ile çekilen görüntüler Coğrafi Bilgi Sistemine işlenerek vatandaşlara 3D formatında ada, parsel ve adres sorgulama imkanı sunulacak.Manisa Büyükşehir...

Manisa 3. boyuta taşınıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 3D Drone uygulaması kapsamında drone ile çekilen görüntüler Coğrafi Bilgi Sistemine işlenerek vatandaşlara 3D formatında ada, parsel ve adres sorgulama imkanı sunulacak.Manisa Büyükşehir...

12 Nisan 2018 Perşembe 16:18
Manisa 3. boyuta taşınıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 3D Drone uygulaması kapsamında drone ile çekilen görüntüler Coğrafi Bilgi Sistemine işlenerek vatandaşlara 3D formatında ada, parsel ve adres sorgulama imkanı sunulacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, dünyaca ünlü arama motorunun Avrupa’da birçok şehirde uyguladığı 3 boyutlu görüntü sunma imkanını, kendi bünyesindeki personeliyle yaptığı çalışma ile Manisalılara sunuyor. Çalışma hakkında bilgi veren Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Metin Memiş, “Uygulamanın ana esasını drone ile çekilen görüntülerin 3 boyutla hale getirilmesi oluşturmaktadır. Hedefimiz, Manisa il sınırları içerisinde ilçe, belde ve mahalle merkezlerinin 3 boyutlu görüntülerini elde edip vatandaşlarımıza kent rehberi vasıtasıyla sunmaktır. Ülkemizde bu denli büyük bir uygulamanın ilklerden birini yapacağımız için mutluyuz. Google, dünya genelinde birçok şehirde buna benzer bir uygulama geliştirdi ve yayınladı. Bizim yaptığımız projenin de aynı kalitede olduğunu düşünüyor ve bunun haklı gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

3D ada, parsel ve adres sorgulanabilecek

Çalışmaların neticelenmesi sonucunda vatandaşların faydalanabileceği imkanlardan da bahseden Memiş, “Tüm bu çalışmalar bittikten sonra kent rehberimizi 3d formatına dönüştürüp üzerinde ada ve parsel ayrıca adres sorgulamalarını vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bir diğer hedefimizde Büyükşehir bünyesinde bulunan daire başkanlıklarına oluşturacakları projelerde orto foto görüntü elde etmek, koordinatlı avi görüntü çekmek, oluşturulan tüm bu projeleri 3d altlıkta sunabilmektir” dedi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün, Manisalı vatandaşlarımız için teknolojinin imkânlarının kullanılması ve işlemlerin etkin ve verimli hale getirilmesi için talimat verdiğini belirten Memiş, çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü sözlerine ekledi.
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