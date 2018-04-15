Mahalleler MASKİ’yle değişimi yaşıyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Manisa’nın büyükşehir olmasıyla köyden mahalleye dönen yerleşim yerlerinde yaptığı alt ve üstyapı çalışmalarıyla mahallelerde büyük bir değişimi başlattı.

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından il genelinde yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi kapsamında Gördes’e bağlı Çatalarmut Mahallesi’ndeki altyapı yenileme çalışmalarına başlarken, Salihli ilçesine bağlı Durasıllı Mahallesi’ndeki yeni yerleşim alanlarının altyapı ihtiyacını karşılamak amacıyla ilave kanalizasyon hattı çalışmasını tamamladı. MASKİ ekipleri Gölmarmara ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi’nde bulunan derede başlattığı temizlik çalışması ile su akışını sağlıklı hale getirirken, 154 Mahalle Projesi kapsamında Soma’nın Kozluören Mahallesi’nde de 6 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon hattını yenilemesinin ardından başlattığı kilit parke çalışmasında da sona yaklaştı.

154 Mahalle Projesi Gördes’te Çatalarmut ile devam ediyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi kapsamında Gördes’e bağlı Çatalarmut Mahallesi’ndeki altyapı yenileme çalışmalarına da başladı. MASKİ, proje kapsamında Gördes’in yedinci mahallesi olan Çatalarmut’taki çalışmalarını da başlattı. Mahallenin 2 bin 300 metre uzunluğundaki kanalizasyon hattı Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalarla yenileniyor. Kanalizasyon hattının yanı sıra, mahallenin 2 kilometrelik içme suyu şebekesi de sağlıklı hale getirilecek. Altyapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında MASKİ, üstyapıyı da ele alarak 10 bin metrekarelik kilit parke taş döşeme çalışması gerçekleştirecek. MASKİ, mahalleye ayrıca 500 kişilik fosseptik inşa edecek.

Durasıllı’ya ek kanalizasyon hattı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Durasıllı Mahallesi’ndeki 41. Sokak’ta kanalizasyon hattı olmayan yerleşim yerlerine hat döşeme çalışmasını tamamladı. MASKİ ekipleri tarafından tamamlanan hat sayesinde yeni yaşam alanının altyapı ihtiyacı karşılanmış oldu.

Gölmarmara’nın dereleri temizleniyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Gölmarmara ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi’nde bulunan derede başlattığı temizlik çalışması ile su akışını sağlıklı hale getiriyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Gölmarmara’nın İsmetpaşa Mahallesi’nde bulunan derenin bin 400 metrelik kısmında başlattığı temizlik çalışmasına devam ediyor. MASKİ, İsmetpaşa Mahallesi’nde yürüttüğü çalışmayı tamamlamasının ardından Atatürk Mahallesi’ndeki derede 700 metrelik temizlik çalışmasına başlayacak. Temizlik çalışması tamamlandığında dere içerisinde su akışı sağlıklı hale getirilerek tarım arazileri ile yol geçişi güvenli hale gelecek.

Kozluören’de kilit parke çalışması sona yaklaştı

MASKİ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen 154 Mahalle Projesi kapsamında Soma ilçesine bağlı Kozluören Mahallesi’nde yürütülen çalışmada 6 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon hattındaki yenileme çalışmalarını tamamlanmasının ardından 14 bin metrekarelik kilit parke taş döşeme çalışmasında da sona yaklaşıldı.