MAGİAD’la geleceği kodladılar

MAGİAD tarafından geçtiğimiz yıl Aralık ayında başlatılan ’MAGİAD ile geleceği kodluyoruz’ isimli projede çok sayıda öğrenciye kodlama eğitimi verildi.

Manisa Genç İşadamları Derneği (MAGİAD)’nin 4-10 Aralık 2017 tarihlerinde öğrenciler için yürüttüğü kodlama projesi meyvelerini verdi. 5 bin 555 minik parmağın kodlamayı öğrenmesi hedefiyle başlanan ’MAGİAD ile geleceği kodluyoruz’ isimli projede yaklaşık 15 bin 781 çocuğa ulaşıldı.

15 bini aşkın çocuk kod yazmayı öğrendi

MAGİAD Başkanı Ömer Geriter kodlama projesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "MAGİAD Öğrenci Temsilciliğimiz önümüze böyle bir projeyle geldiğinde çok heyecanlandık ve hemen çalışmalara başladık. Projemizi Turgutlu, Akhisar, Pelitalan, Yuntdağı, Sancaklıbozköy ve down sendromlu çocukların okudukları okullarda gerçekleştirdik. ’MAGİAD ile geleceği kodluyoruz’ projesi kapsamında Turgutlu’daki 8 okulda 4 bin 257, Akhisar’daki 5 okulda 2 bin 654, Şehzadeler ve Yunusemre ilçemizdeki merkez 9 okulda 7 bin 300, Pelitalan’da 370 ve Sancaklıbözköy’de bin 200 çocuğa kod yazma eğitimi verdi. Hedefimiz 5 bin 555 minik parmağa ulaşmaktı, biz 15 bin 781 çocuğumuza ulaştık. Down sendromlu çocuklarımızı da projemizin içine dahil ettik" dedi.

"Eğitim sistemini günümüze ve teknolojiye uyarlamalıyız"

Günümüzde bilgisayarların hayatın tümünü sardığını sözlerine ekleyen Başkan Geriter, “İletişimden finansa, güvenlikten alışverişe kadar akla gelebilecek hemen her şey bilgisayarlarla yapılır hale geldi. Durum böyle olunca, çevremizdeki dünyayı anlamak eskisinden farklı hale geldi. Yaşadığımız dünyayı daha iyi anlasınlar diye çocuklarımıza fizik, kimya ve biyoloji öğretiyoruz. Ancak artık dünyamız sadece bunlardan ibaret değil. Çocuklar, insan yaşantısını kökünden etkileyen bilgisayarların ve yazılımların nasıl çalıştığını da bilmeliler. Tüm dünyada eğitim sistemleri belli ölçülerde birbirine benziyor. Temelde benzer konular işleniyor. Bu standart eğitim sistemi çok uzun bir süredir aynı şekilde devam ediyor. Zamanda geri gidip 100 yıl öncesinde bir okula girseniz, belki bazı yeni keşifler ve içerikler dışında, çok büyük farklılıklar görmeyebilirsiniz. Buna karşın son 100 yılda insan yaşantısının ne kadar değiştiğini söylemeye gerek yok. Bu yüzden belki de eğitim sistemini günümüze uyarlamanın vakti artık geldi. Kodlama eğitimi de bunun için en önemli adımlardan biri. Küçük yaşta kodlama eğitimi almak çocuğun bilişimsel ve algoritmik düşünme becerilerini geliştiriyor” diye konuştu.