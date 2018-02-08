Maç öncesinde kupa ve madalyalarını aldılar

Manisa Yerel U-14 Ligi’nde grup maçlarını lider olarak tamamlayan A Grubu lideri Manisa Büyükşehir Belediyespor, C Grubunu lider olarak tamamlayan Akhisar Yıldırımspor, Play-Off müsabakaları öncesinde kupa ve madalyalarını aldı.

Manisa Yerel U-14 Ligi’nde A Grubunun lideri olan Manisa Büyükşehir Belediyespor ve C Grubunu 2. sırada tamamlayan Akhisar Yıldırımspor, play-off maçları öncesinde kupa ve madalyalarını aldı. Manisa Büyükşehir Belediyespor, play-off maçlarına iyi bir başlangıç yaparak Akhisar Yıldırımspor’u 11-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı. Maç öncesinde takımlar kupa ve madalyalarını Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Futbol Altyapı Sorumlusu Özcan Nalbantlar, Futbol İl Temsilcisi Behçet Atlı, Akhisar Yıldırım Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Sultan ve GSİM 8 Eylül Tesis Amiri İsmail Karadağ’ın elinden aldı.

Nalbantlar: “Alt yapıya büyük önem veriyoruz”

Alt yapıya büyük önem verdiklerini söyleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Futbol Altyapı Sorumlusu Özcan Nalbantlar, “ Play-off maçlarında tüm takımlara başarılar diliyorum. Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü olarak alt yapıya büyük önem veriyoruz. Alt yapımızda çok yetenekli gençlerimiz var. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün alt yapı konusunda büyük destekleri var. Hedefimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün öncülüğünde Manisa Büyükşehir Belediyespor’un alt yapısını Türkiye’nin örnek göstereceği bir alt yapı haline getirmek” diye konuştu.