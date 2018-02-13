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Levent Devrim: "Zor bir maç bizleri bekliyor"

Manisa Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Levent Devrim, yarın oynayacakları Düzcespor maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Durumumuz iyi, moralimiz iyi. Maça kadar en iyi konsantreyle hazır olacağız. Kazanıp Düzce ile puan farkını...

Levent Devrim: "Zor bir maç bizleri bekliyor"

Manisa Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Levent Devrim, yarın oynayacakları Düzcespor maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Durumumuz iyi, moralimiz iyi. Maça kadar en iyi konsantreyle hazır olacağız. Kazanıp Düzce ile puan farkını...

13 Şubat 2018 Salı 15:24
Levent Devrim: "Zor bir maç bizleri bekliyor"

Manisa Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Levent Devrim, yarın oynayacakları Düzcespor maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Durumumuz iyi, moralimiz iyi. Maça kadar en iyi konsantreyle hazır olacağız. Kazanıp Düzce ile puan farkını en üst düzeye çıkarmak istiyoruz" dedi.

TFF 3. Lig 1. Grup takımlarından Manisa Büyükşehir Belediyespor, ligin 22. haftasında yarın Mümin Özkasap Stadı’nda ağırlayacağı en yakın rakibi Düzcespor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor. Ligin ikinci yarısına Yomraspor beraberliğiyle başladıktan sonra Kemerspor 2003, Orhangazi Belediyespor ve Erzin Belediyespor galibiyetleriyle 3’te 3 yapan ve 9 puan toplayan şampiyonluğun en güçlü adaylarından Manisa Büyükşehir Belediyespor’da gözler Düzcespor maçına çevrildi. Zorlu maç öncesinde temkinli olan Teknik Direktör Levent Devrim, önemli bir rakibe karşı mücadele vereceklerini söyledi. Yarın kendi sahalarında konuk edecekleri Düzcespor maçını kazandıkları takdirde önemli bir avantaj elde edeceklerini söyleyen teknik direktör Levent Devrim, “Son üç maçta aldığımız 9 puan var. Onun güveni var şu anda takımda. Form olarak fizik olarak bir çıkışımız var. Şimdi Çarşamba günü oynayacağımız bir Düzcespor maçı var. Aramızda 9 puan fark bulunuyor. Bize en yakın olan takım. Şu anda takımda iki eksiğimiz var. İsmail Köse ve Ufukhan Bayraktar cezalı oldukları için forma giyemeyecekler. Onların yerine forma giyecek olan arkadaşlarımız en az onlar kadar görevlerini yerlerine getireceklerdir. Önemli bir maç, zor bir maç bizleri bekliyor. Bize en yakın rakiple oynayacağız. Kazandığımız takdirde çok önemli bir avantaj elde edeceğiz. Kendi sahamızda kazanmak istiyoruz. Durumumuz iyi, moralimiz iyi. Maça kadar en iyi konsantreyle hazır olacağız. Kazanıp Düzce ile puan farkını en üst düzeye çıkarmak istiyoruz. Bundan sonraki haftalarda daha güvenli oynayabilmek ve ligi şekillendirmek adına bizim için önemli bir maç olacak” ifadelerini kullandı.
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