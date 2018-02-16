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Kupa sevinçlerini Başkan Kayda ile paylaştılar

Manisa’da düzenlenen küçük kız voleybol müsabakalarında il ikincisi olarak Türkiye çeyrek finallerine katılmaya hak kazanan Salihli Kudret Demir Ortaokulu Küçük Kız Voleybol Takımı, mutluluklarını Belediye Başkanı Zeki Kayda ile paylaştı.Salihli...

Kupa sevinçlerini Başkan Kayda ile paylaştılar

Manisa’da düzenlenen küçük kız voleybol müsabakalarında il ikincisi olarak Türkiye çeyrek finallerine katılmaya hak kazanan Salihli Kudret Demir Ortaokulu Küçük Kız Voleybol Takımı, mutluluklarını Belediye Başkanı Zeki Kayda ile paylaştı.Salihli...

16 Şubat 2018 Cuma 18:24
Kupa sevinçlerini Başkan Kayda ile paylaştılar

Manisa’da düzenlenen küçük kız voleybol müsabakalarında il ikincisi olarak Türkiye çeyrek finallerine katılmaya hak kazanan Salihli Kudret Demir Ortaokulu Küçük Kız Voleybol Takımı, mutluluklarını Belediye Başkanı Zeki Kayda ile paylaştı.

Salihli Kudret Demir Ortaokulu Küçük Kız Voleybol Takımı, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı ziyaret etti. Küçük kız voleybol müsabakalarında il ikincisi olan öğrencileri ağırlamaktan dolayı mutluluğunu dile getiren Başkan Zeki Kayda, “Salihlimiz sizler sayesinde tanıtımı yapılıyor. Sizlerin yetişmesinde emeği geçen başta beden eğitimi öğretmeni Cenk Diril olmak üzere okul müdürü İlker Atalay, müdür yardımcısı Ertuğ Gözaydın’a teşekkür ediyor, eğitim ve spor hayatınızda başarılar diliyorum” dedi.

Başkan Kayda, ziyaretlerinden dolayı konuklarına teşekkür ederek, voleybolculara hediye takdiminde bulundu.
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