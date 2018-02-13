Kula’da ’Gençlerden Geleceğe Mektup’ yarışması tanıtıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "Gençlerden Geleceğe Mektup 2023" yarışması Manisa’nın Kula ilçesinde tanıtıldı.

Kula Gençlik Merkezi gençlik liderleri, ilçe merkezindeki okulları ziyaret ederek, "Gençlerden Geleceğe Mektup 2023" yarışması hakkında öğrencilere bilgi veriyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Gençlik Lideri Selçuk Şentürk, “Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı tüm gençlik merkezleri tarafından ortaklaşa düzenlenen yarışmada, gençlerden 2023 yılına yani Türkiye Cumhuriyeti’nin 100.yılına dair görüş, temenni ve hedeflerini anlatmaları isteniyor. Detaylı bilgi için gençlerin gençlik merkezlerine başvurmalarını istedi. Yarışma başvuruları, 1 Ocak- 15 Mart tarihleri arasında yapılacak. Nisan ayı içerisinde il sonuçları açıklanarak her kategorideki en iyi ilk üç mektup bu tarihe kadar il müdürlükleri tarafından genel müdürlüğe gönderilecek. 30 Nisan tarihinde genel müdürlük Türkiye derecesi sonuçlarını açıklayacaktır. Gençler yazdıkları mektupları gençlik merkezine teslim edecek veya gençlik merkezinde mektup yazacak ve mektuplar gençlik merkezi görevlileri tarafından sisteme yüklenecektir. Mektupların elden teslim alındığı durumlarda ise gençlik merkezi görevlileri, mektuba ait her türlü hakkın Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredildiği anlamına gelen muvafakatnameyi ıslak imza ile mektup sahiplerine (18 ve üzeri yaşta ise) veya velilerine (18 yaşından küçükse) imzalatacak" dedi.