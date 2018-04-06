Kula, KGYS ile 24 saat gözetlenecek

Manisa’nın Kula ilçesinde asayiş ve güvenliğin sağlanması adına kolluk kuvvetlerine büyük kolaylık sağlayacak olan Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameraları ilçenin dört bir yanına yerleştirilmeye başlandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da çok önem verdiği KGYS Kent Güvenlik yönetim sistemi projesi kapsamında Kula’da MOBESE kameraları takıldı. Proje kapsamında Kula Kaymakamlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kurulan MOBESE ile Kula halkının güvenlik seviyesinin daha üst noktalara çıkarılması, toplumda huzurun sağlanması, suç ve suçlularla mücadelede emniyet güçlerinin daha erken müdahalede bulunması, suça karşı caydırıcılığın artırılması hedefleniyor.

İlçe merkezinin belirli noktalarına sabit ve hareketli güvenlik kamerası kurulma çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirten Kula Kaymakamı Osman Güven, “Yürütülen çalışmalarla, dikilen demir direklere hareketli ve sabit kameraların montajlanması bitmek üzere. Kameralar kısa sürede faaliyete geçecek” dedi.

Kurulan sistemle ilçenin 14 kamera tarafından sürekli gözetim altında olacağını kaydeden Kaymakam Güven, “Trafik düzenlemesinde de teknolojik imkanların kullanıldığında ilçemizde güvenliğin sağlanması, meydana gelen olayların aydınlatılması, suç ve suçlularla daha etkin mücadele edilebilmesi için Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kuruluyor. Gece görüş özelliğine sahip olan yüksek çözünülürlükte MOBESE kamera sistemi ile ilçe sokakları 24 saat gözetlenecek. Sistem ile olası bir olumsuzluğun faillerinin kısa sürede yakalanması amaçlanıyor. Ayrıca proje kapsamında PTS sayesinde şehir giriş ve çıkışlarını kullanan motorlu araçların plakaları kolaylıkla okunabilecek. Bu ay itibariyle tamamlanması planlanan proje ile ilçemiz 14 kamerayla gözetim altına alınacak" diye konuştu.