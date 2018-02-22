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Köprülü kavşak kazaların önüne geçecek

Ulaşımda güvenliğinin sağlanması ve trafik akışının rahatlatılması amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Alaşehir’de İzmir-Denizli karayolu üzerinde yapımına başlanan köprülü kavşak inşaatında çalışmalar devam...

Köprülü kavşak kazaların önüne geçecek

Ulaşımda güvenliğinin sağlanması ve trafik akışının rahatlatılması amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Alaşehir’de İzmir-Denizli karayolu üzerinde yapımına başlanan köprülü kavşak inşaatında çalışmalar devam...

22 Şubat 2018 Perşembe 10:37
Köprülü kavşak kazaların önüne geçecek

Ulaşımda güvenliğinin sağlanması ve trafik akışının rahatlatılması amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Alaşehir’de İzmir-Denizli karayolu üzerinde yapımına başlanan köprülü kavşak inşaatında çalışmalar devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yapımına başlanan kavşak projesinin tamamlanmasıyla trafik kazalarının önüne geçileceğini ve ulaşımda kalite artacağına dikkat çekti.

İl genelinde bulunan kavşaklarda trafik akışının rahatlatılması ve ulaşımda güvenliğin sağlanması adına önemli çalışmalara imza atan Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Alaşehir’de yapımına başladığı köprülü kavşak inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor. İzmir-Denizli karayolu üzerinde gerçekleştirilen köprülü kavşak inşaatında kazık çalışmalarının devam ettiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün bir yandan da hafriyat ve beton kirişleri için kırma işleminin gerçekleştiğini belirtti.

Trafik güvenliğinin üst düzeye çıkarılması amacıyla yapımına başlanan kavşağın önemine değinen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, en büyük temennimiz. Bu anlamda yapımına başlanan kavşağın bölge için büyük önem taşıdığını düşünüyoruz. İlçemize değer katacak bu önemli projenin hayırlara vesile olmasını, kazasız belasız tamamlanmasını temenni ediyorum” dedi.
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