Manisa’nın Salihli ilçesi E96 karayolundaki ölümlü ve maddi hasarlı kazaları minimuma düşürecek, trafik yoğunluğunu azaltacak olan köprülü kavşak inşaatında çalışmalar hız kazandı.

İnşaat ihalesini alan Gürtur İnşaat sahibi ve yüklenici firma yetkilisi Cemalettin Çakır, Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı makamında ziyaret etti. İnşaat çalışmaları hakkında Başkan Kayda’ya bilgi veren firma yetkilisi Çakır, koordineli bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, yeni gelen 2. iş makinesiyle de inşaatın hızla ilerleyeceğini söyledi. Köprülü Kavşak inşaatında çalışmaların aralıksız devam ettiğini vurgulayan Başkan Kayda, ziyaretlerinden dolayı yüklenici firma yetkilisi Cemalettin Çakır ile beraberindekilere teşekkür etti. Başkan Kayda, "Her şeyden önce ölümlü kazalar son bulacak. Garaj önü ve dörtyol kavşaklarında yaşanan maddi hasarlı kazaların da önüne geçilecek. Bu dev projeyi ilçemize kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e teşekkür ediyorum. Salihli’mize hayırlı olsun" dedi.

Ziyarette, Başkan Yardımcıları Nuri Kaya, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Ali Rıza Ünveren de hazır bulundu.