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Kocası tarafından öldürülen kadın ve kızı toprağa verildi

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşi tarafından öldürülen kadın ve 14 yaşındaki kızı, memleketleri Manisa’nın Alaşehir ilçesinde toprağa verildi. Cinnet getirerek eşi ve kızını öldürdükten sonra intihar teşebbüsünde...

Kocası tarafından öldürülen kadın ve kızı toprağa verildi

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşi tarafından öldürülen kadın ve 14 yaşındaki kızı, memleketleri Manisa’nın Alaşehir ilçesinde toprağa verildi. Cinnet getirerek eşi ve kızını öldürdükten sonra intihar teşebbüsünde...

16 Şubat 2018 Cuma 16:52
Kocası tarafından öldürülen kadın ve kızı toprağa verildi

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşi tarafından öldürülen kadın ve 14 yaşındaki kızı, memleketleri Manisa’nın Alaşehir ilçesinde toprağa verildi. Cinnet getirerek eşi ve kızını öldürdükten sonra intihar teşebbüsünde bulunan şahsın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olay, dün Sarayköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Osman Akça Caddesi üzerindeki bir bakkalda meydana geldi. Eşiyle boşanma sürecinde olan ve evden uzaklaştırma kararı olduğu belirtilen Oktay Şahin (51) iddiaya göre, eşi Ayşe Şahin’e ait bakkala gidip kadınla tartışmaya başladı. Kızı Nurdan Şahin’in (14) de olduğu bakkalda, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu cinnet getiren Oktay Şahin yanındaki pompalı tüfekle, eşine ve kızına ateş ederek öldürdü. Eşi ve kızını vuran Şahin aynı tüfeği karnına dayayarak intihar girişiminde bulundu. Anne ve kızı olay yerinde hayatını kaybederken, olayın faili Oktay Şahin ise ağır yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası talihsiz anne ve kızının cenazeleri otopsi işlemleri için önce Sarayköy Devlet Hastanesine ardından Pamukkale Üniversitesi morguna kaldırıldı.

Talihsiz anne ve kızı toprağa verildi

Denizli’de otopsi işlemleri tamamlanan anne ve kızın cenazesi yakınları tarafından alınarak, defnedilmek üzere Manisa’nın Alaşehir ilçesine getirildi. Alaşehir’e bağlı Belenkaya Mahallesi’ndeki Kemer Camii’nde cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından anne Ayşe Şahin ve kızı Nurdan Şahin, gözyaşları arasında mahalle mezarlığına defnedildi.
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