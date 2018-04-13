Kız öğrencilerin futbol turnuvası nefes kesti

Manisa’nın Kula ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında kız öğrencilere yönelik futbol turnuvası düzenlendi.

Kula Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle ilçede ilk kez Okul Sporları Yıldız Kızlar Futbol İl Birinciliği müsabakaları organize edildi. Kula Halit Tokul İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde bulunan halı sahada yapılan turnuvaya 8 takım katıldı. Sahaya inen genç yıldız kızların mücadelesi profesyonel futbolcuların performansını aratmadı. Öğrencilerin aileleri de maçları yakından takip ederken, kızlarını tezahüratlarla desteklediler. Futbol oynayan kız öğrencilerden Gizem Eldem, "İlçemizde ilk defa yapılan bu turnuvaya katıldığımız için çok mutluyuz.

Bu turnuvaların devam etmesini istiyoruz. İlçede kızlara yönelik bir takım kurulursa bu takıma katılmak istiyoruz. Turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diliyorum" dedi.

Kula Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Yaman ise bu yıl ilk kez Okul Sporları Yıldız Kızlar Futbol İlçe Birinciliği müsabakaları düzenlediklerini belirterek, "Bu yıl, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında yıldız kızlar futbol, minik erkekler futbol, yıldız kızlar ve yıldız erkekler masa tenisi turnuvası, yıldızlar karma voleybol turnuvası yapmaya karar verdik. İlçedeki beden eğitimi öğretmenleri ile birlikte bir komite oluşturduk Kaymakamlıktan onay aldıktan sonra turnuvalarımızı başlattık. İlçede ilk defa düzenlediğimiz yıldız kızlar futbol turnuvasına katılan kızlarımız çok heyecanlı ve çok keyifli gözüküyorlar. Bu tür etkinlikleri eğitim içine yerleştirmeyi spor etkinlikleri ile zenginleştirmeyi hedefliyoruz. Tüm sporcularımıza ve beden eğitimi öğretmenlerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.