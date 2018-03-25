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’Kapanacak’ dediği odaya yeniden aday oldu seçimi kaybetti

Kula Dokumacılar-Tuhafiyeciler-Konfeksiyoncular-Manifaturacılar Odası’nın 20. olağan kongresinde mevcut başkan Fehmi Yıldırım ve Ercan Yıldırım arasında geçen başkanlık yarışını Ercan Yıldırım kazandı.Kula Dokumacılar-Tuhafiyeciler-Konfeksiyoncular-Manifaturacılar...

’Kapanacak’ dediği odaya yeniden aday oldu seçimi kaybetti

Kula Dokumacılar-Tuhafiyeciler-Konfeksiyoncular-Manifaturacılar Odası’nın 20. olağan kongresinde mevcut başkan Fehmi Yıldırım ve Ercan Yıldırım arasında geçen başkanlık yarışını Ercan Yıldırım kazandı.Kula Dokumacılar-Tuhafiyeciler-Konfeksiyoncular-Manifaturacılar...

25 Mart 2018 Pazar 18:55
’Kapanacak’ dediği odaya yeniden aday oldu seçimi kaybetti

Kula Dokumacılar-Tuhafiyeciler-Konfeksiyoncular-Manifaturacılar Odası’nın 20. olağan kongresinde mevcut başkan Fehmi Yıldırım ve Ercan Yıldırım arasında geçen başkanlık yarışını Ercan Yıldırım kazandı.

Kula Dokumacılar-Tuhafiyeciler-Konfeksiyoncular-Manifaturacılar Odası’nın 20. olağan kongresi Kent Meydanı Yunus Emre Düğün salonunda gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Fehmi Yıldırım ve Ercan Yıldırım’ın başkanlık için yarıştığı genel kurulda oy kullanan 123 üyenin 64’ünün oyunu alan mavi listeyle seçimlere giren Ercan Yıldırım ve yönetimi Kula Dokumacılar-Tuhafiyeciler-Konfeksiyoncular-Manifaturacılar Odası’nın yeni idarecileri oldu.

Kongrenin divan başkanlığına İsmail Ünlü yaptı. Denetim, faaliyet ve bütçe raporlarının okunmasının ardından adaylar Fehmi Yıldırım ve Ercan Yıldırım birer konuşma yaptı. Ercan Yıldırım yaptığı konuşmada, “Bugün Kula Dokumacılar-Tuhafiyeciler-Konfeksiyoncular-Manifaturacılar Odası’nın kongresini yapmaktayız. Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Biz buraya aday olurken ben değil biz mantığıyla yönetmek için aday olduk. Üyelerimize zorluk sıkıntı çıkartmak için değil, çözüm üretmek için talip olduk. Üyesine rakip getiren değil, onun önünü açan bir yönetim için talip olduk. Artık gençlerin ve yeni nesillerin önünün açılması gerektiğne inanıyoruz. Mevcut başkanımın kapanacağını söylediği bir odaya tekrar talip olmasına da anlam veremiyorum. Göreve geldiğimizde bu işi bir kazanç kapısı değil, hizmet anlayışı içerisinde olacağız. Bu hizmetleri tüm üyelerimize eşit mesafede durarak adil şekilde gerçekleştireceğiz. Bunun ilk müjdesinide burada veriyorum. 27 Nisan’da hep birlikte, üyelerimizin ufkunu açmak, yeni gelişmelerden haberdar etmek için istanbul 2018 ev tekstil fuarına gideceğimizin müjdesini veriyorum. Bu duygu ve düşüncelerle kongremizi öncelikle üyelerimize, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum, hepinize saygılarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

Ercan Yıldırım Başkanlığındaki yeni yönetime Ciğan Çağlayan, İsmail Sözer, H. Hüseyin Karaduman, Ahmet Saltan, Erol Cintosun, Muhammet Taşdemir, Hasan Bestel, Fatih Eroğlu, Hakan Selçuk seçildi.
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