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Kalp krizinden ölen genç polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul’da evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Üsküdar Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli 28 yaşındaki polis memuru Ercan Bilgin, memleketi Manisa’nın Alaşehir ilçesinde toprağa verildi.Alaşehir’de düzenlenen...

Kalp krizinden ölen genç polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul’da evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Üsküdar Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli 28 yaşındaki polis memuru Ercan Bilgin, memleketi Manisa’nın Alaşehir ilçesinde toprağa verildi.Alaşehir’de düzenlenen...

08 Nisan 2018 Pazar 19:28
Kalp krizinden ölen genç polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul’da evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Üsküdar Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli 28 yaşındaki polis memuru Ercan Bilgin, memleketi Manisa’nın Alaşehir ilçesinde toprağa verildi.

Alaşehir’de düzenlenen resmi törende, Ercan Bilgin’in Türk bayrağına sarılı cenazesi ilk olarak Barış Mahallesindeki baba ocağına getirildi. Burada alınan helalliğin ardından Bilgin’in naaşı, cenaze namazı kılınmak üzere Barış Mahallesi Camisine götürüldü. Kılınan namazın ardından Bilgin’in tabutu, bir süre meslektaşlarının omuzlarında taşınarak, Alaşehir Yeni Mezarlık’a getirildi. Genç polis memuru Bilgin, burada gözyaşları içinde toprağa verildi.

Törene, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Ercan Bilgin’in İstanbul’dan gelen mesai arkadaşları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Üsküdar Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli, 2 yıllık polis memuru Ercan Bilgin, İstanbul’daki evinde dün gece saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
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