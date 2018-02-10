Mesleki eğitim merkezi programı kapsamında önceki öğrenmelerin tanınması amacıyla yapılan kalfalık ve ustalık sınavları başladı. Kula Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde başlayan sınavlar önümüzdeki hafta da sürecek.

2017 yılında yürürlüğe konulan önceki öğrenmelerin tanınması, denklik ve ölçme değerlendirme işlemleri ile ilgili usul ve esaslara ilişkin yönerge kapsamında geçtiğimiz 2017 Kasım ayı içerisinde okula müracaat ederek sınavlara katılmaya hak kazanan kalfa ve usta adayları belge almak için 4 oturumda gerçekleştirilecek sınavlara katılacak.

Yeni uygulama ile ilk defa bu kadar çok sayıda kalfa ve usta adayının katılacağı sınavlar ortak dersler, ortak alan dersleri, dal dersleri ve mesleki uygulama oturumlarından oluşacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan Okul Müdürü Ahmet Ali Okumuş, "Milli Eğitim Bakanlığı önceki öğrenmelerin tanınması ve denklik yönetmeliğini yayınlanmasıyla beraber farklı yollarla İlçemizde farklı meslek dallarında faaliyet yapan ama bugüne kadar mesleğe yönelik belge almamış olan esnaflarımıza Esnaf Ssanatkarlar Odamızın desteği ile ulaştık. Çok sayıda müracaat aldık. Çok yoğun bir sürecin sonunda yapılan planlama doğrultusunda hiçbir aksaklık yaşanmadan sınavlarımız yapılmaya başlandı. Sınavların ilk gününde okulumuza gelerek sınavlar hakkında bilgi alan Kula Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan’ın ziyareti bizi ziyadesiyle memnun etti. Ziyaretlerinden dolayı Aytekin Şadan’a, sınavların başarılı bir şekilde uygulanmasında emeği geçen okul idarecilerine ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum" dedi.

Kula Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan ise şunları söyledi: "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2017 yılı sonunda yapılan düzenleme ile belgesi olmayan esnaf arkadaşlarımızın belge sahibi olmaları amacıyla bir dizi yenilik yapıldı. Bu kapsamda ilçemiz genelinde başvuru yapan kalfalık belgesi ve ustalık belgesi almak için sınavlara girmeye hak kazandı. Okul Müdürümüz Ahmet Ali Okumuş ile Milli Eğitim Bakanlığının esnaflarımıza tanımış olduğu bu imkanın en üst seviyede kullanılabilmesi adına ortak çalışmalar yürütme kararı aldık. Bu hafta ve önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek olan sınavlara katılan tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum."