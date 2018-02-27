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Judo grup müsabakalarına Manisa damgası

Uşak’ta 24-25 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Judo Ege Bölge Grup Müsabakalarına Manisa’dan katılan judo sporcuları; 9 altın, 5 gümüş, 4 bronz madalya kazanarak, büyük başarı örneği gösterdi.Uşak...

Judo grup müsabakalarına Manisa damgası

Uşak’ta 24-25 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Judo Ege Bölge Grup Müsabakalarına Manisa’dan katılan judo sporcuları; 9 altın, 5 gümüş, 4 bronz madalya kazanarak, büyük başarı örneği gösterdi.Uşak...

27 Şubat 2018 Salı 16:58
Judo grup müsabakalarına Manisa damgası

Uşak’ta 24-25 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Judo Ege Bölge Grup Müsabakalarına Manisa’dan katılan judo sporcuları; 9 altın, 5 gümüş, 4 bronz madalya kazanarak, büyük başarı örneği gösterdi.

Uşak Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Ege Bölge Grup Müsabakalarına 8 ilden 116 sporcu katıldı. Müsabakalarda Manisa judo takımları, hem bayanlarda hem de erkeklerde çeyrek finalde yer almaya hak kazandı. Manisa Judo takımları; 9 altın, 5 gümüş, 4 bronz madalya alarak, takım halinde bayanlarda birinci, erkeklerde ise ikinci olarak çeyrek finale çıkma başarısı elde etti. Elde edilen başarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, bu yıl hem Anadolu Yıldızlar Ligi’nde hem de okul sporlarında başarılı bir sezonu geçirdiklerini belirterek, “Birçok branşta ilimizi temsil eden sporcularımız başarılı sonuçlar alarak bizleri gururlandırmaktalar. Sporcularımız, Analig ve okul sporlarının amacına uygun şekilde yarışarak, kardeşlik, dostluk, hoşgörü ve centilmenlik içinde mücadelelerini veriyorlar. Başarılı sporcularımız çeyrek final ve yarı finali hak ettiler. İnanıyorum ki sporcularımız bir sonraki müsabakalarında aynı başarıyı göstererek, şampiyon olarak illerine geri döneceklerdir. Tüm antrenör ve sporcuları tebrik ediyor ve başarıların devamını diliyorum“ diye konuştu.
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