Jandarmadan lise öğrencilerine trafik eğitimi

Manisa’nın Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçedeki okullarda öğrencilerle bir araya gelerek, trafik bilinci konusunda bilgilendirmelerde bulunuyor.

İlçede asayiş ve güvenliğin sağlanması konusunda görev yapan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kabazlı Şehit İsmail Yavuz İlköğretim Kurumu ve Taytan Şehit Özgür Yatakdere İlköğretim Kurumu’nun ardından bu kez de Hacıbektaşlı Mahallesindeki Ahmet Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi. Salihli İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan trafik, asayiş ve olay yeri inceleme ekiplerinin katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye’nin en önemli sorunlardan trafik kazalarını en aza indirmek ve trafik bilincini arttırmaya yönelik çalışmalar yapıldı. Jandarma ekiplerinin ince ayrıntıları ile anlatıldığı etkinliğe ayrıca narkotik köpeği Vicdan da katıldı. Trafik ekiplerinin kullandığı araç ve gereçlerin tanıtıldığı etkinlikte lise öğrencileri, merak ettikleri soruları Jandarma ekiplerine sordu.