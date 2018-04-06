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İstihdam teşvikleri işadamlarına anlatıldı

SGK Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt, hem tanışma hem de hükümet tarafından istihdamı artırmaya yönelik çıkarılan teşvikler hakkında bilgi vermek amacıyla Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Manisa Şubesini ziyaret etti.SGK Manisa İl...

İstihdam teşvikleri işadamlarına anlatıldı

SGK Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt, hem tanışma hem de hükümet tarafından istihdamı artırmaya yönelik çıkarılan teşvikler hakkında bilgi vermek amacıyla Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Manisa Şubesini ziyaret etti.SGK Manisa İl...

06 Nisan 2018 Cuma 15:57
İstihdam teşvikleri işadamlarına anlatıldı

SGK Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt, hem tanışma hem de hükümet tarafından istihdamı artırmaya yönelik çıkarılan teşvikler hakkında bilgi vermek amacıyla Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Manisa Şubesini ziyaret etti.

SGK Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt hükümet tarafından istihdamı artırmaya yönelik çıkarılan son teşvikler konusunda bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. Bilgilendirme ziyaretleri kapsamında MÜSİAD Manisa Şubesini de ziyaret eden Kurt, sözlerine 21 milyon sigortalıya ulaşan çalışan sayısının daha fazla olması gerektiğini ve devletin bu konuda büyük teşvik ve desteğinin olduğunu aktardı. Kurt istihdama yönelik çıkarılan teşviklerin belli bir zamana kadar da devam ettiğini belirtti.

Kurt ayrıca, Suriyeli ve kaçak çalışan işçilerle ilgili olarak da gerekli resmi müracaatların yapılması gerektiğinin de öneminden bahsetti.

MÜSİAD Manisa Şube Başkanı Mehmet Reşit Ürper ise, sosyal sigorta kapsamının devlet ve işveren çalışmasının iyi bir sonucu olduğunu, bütün müessese ve kuruluşların katkıları ile sosyal sorumluluğun yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı. İnsanın emeğinin karşılığını ve hak ettiğini almasının çok önemli olduğuna vurgu yapan Ürper ziyaret ve bilgilendirme dolayısıyla SGK Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt’a teşekkür etti. Ziyarette derneğin yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.
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