İsmet Ülkeli, Spil tırmanışıyla anıldı

2011 yılında hayatını kaybeden Manisalı dağcı İsmet Ülkeli’yi anmak için dün başlayan 5. İsmet Ülkeli’yi Anma Spil Dağı Zirve Tırmanışı, dağcıların zirveye ulaştığı Anıttepe mevkiinde sona erdi. Zirveye ulaşan dağcılar saygı duruşunda bulunduktan sonra hep birlikte İstiklal Marşı’nı okudu.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Manisa İl Temsilciliğince, 2011 yılında hayatını kaybeden Manisalı dağcı İsmet Ülkeli anısına düzenlenen, Manisa dışından, Adana, Bursa, Isparta, Aydın, İzmir, Ankara ve Uşak illerinden gelen 30 kulüpten yaklaşık 400 sporcunun katılımıyla dün Cumhuriyet Meydanında başlayan Spil Dağı zirve tırmanışı, bugün Anıttepe mevkisinde sona erdi.

Tırmanışın ardından gazetecilere açıklamada bulunan TDF Manisa İl Temsilcisi Fuat Kuloğlu, bu yıl 5’incisi yapılan etkinliğe katılımın fazla olmasından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "Manisa’dan gelen doğasever ve dağcıların yanı sıra 7 ilden katılan 30’un üzerindeki kulüp üyesi ile toplamda yaklaşık 500 dağcı ve doğasever arkadaşımız etkinliğimize katılarak bize destek oldu. Katılan tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından, tırmanışa katılan tüm dağcılar zirvede saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı’nı okudu.

Etkinlik, TDF Manisa İl Temsilcisi Kuloğlu tarafından dağcılara katılım sertifikası verilmesiyle sona erdi.