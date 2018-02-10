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İmam Hatipli kızlar teniste Manisa şampiyonu oldu

Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tenis takımı, büyük bir başarıya imza attı. Okul tarafından kısıtlı imkanlara rağmen 2 yıl önce yapılan ve Şehzadeler Belediyesi’nin yenileme konusunda katkı sağladığı tenis kortunda hazırlanan...

İmam Hatipli kızlar teniste Manisa şampiyonu oldu

Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tenis takımı, büyük bir başarıya imza attı. Okul tarafından kısıtlı imkanlara rağmen 2 yıl önce yapılan ve Şehzadeler Belediyesi’nin yenileme konusunda katkı sağladığı tenis kortunda hazırlanan...

10 Şubat 2018 Cumartesi 11:57
İmam Hatipli kızlar teniste Manisa şampiyonu oldu

Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tenis takımı, büyük bir başarıya imza attı. Okul tarafından kısıtlı imkanlara rağmen 2 yıl önce yapılan ve Şehzadeler Belediyesi’nin yenileme konusunda katkı sağladığı tenis kortunda hazırlanan öğrenciler, liseler arası tenis şampiyonası finalinde Akhisar Şeyh İsa Anadolu Lisesi’ni 3-2 yenerek Manisa il birincisi oldu. Şampiyonada Manisa Fen Lisesi 3’üncü olurken, Manisa Lisesi ise 4. oldu.

Manisa liselerarası tenis şampiyonasında birinciliği Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Tenis takımı kazandı. İmam Hatipli kızlar, İzmir’de yapılacak Türkiye şampiyonasında Manisa’yı temsil edecek. Teniste yenilgisiz olarak şampiyon olan Manisa Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi tenis takımı, İzmir’de yapılacak olan liseler arası tenis şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor. Okullarında 2 yıl önce yapılan tenis kortunda hazırlık çalışmalarını sürdüren İmam Hatipli kızların hedefi Türkiye şampiyonluğunu Manisa’ya getirmek.

Yaklaşık 2 yıl önce kısıtlı imkanlara rağmen tenis kortunun okulu kazandırıldığını ifade eden Okul Müdürü Gönül Çiftçioğlu, “Bu kortta spor yapan öğrencilerimizin önce Manisa’da, sonra da ulusal bazda derece yapacağını söylemiştik. İyi sporcular yetişecek demiştik. Çok şükür bu temennimiz, bu düşüncemiz ilk yarışmada gerçekleştirdik. Okulumuzun tenis takımı Manisa’da liseler arasında yapılan tenis müsabakalarında Manisa birincisi oldu. İzmir’de yapılacak olan bölge yarışmasında Manisa’yı temsil etmeye hak kazandı. Öğrencilerimizi ve beden eğitimi öğretmenlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Kendilerinin böyle bir başarı beklemediğini dile getiren takım kaptanı İlknur Zeynep Alıcı ise, “Aslında böyle bir başarı beklemiyorduk. Gerçekten de diğer liseler çok iyi oynuyorlar. Ama biz daha çok azim ve kararlıkla yaptığımıza inanıyoruz. Çünkü her gün çalıştık, inandık. Manisa’yı Türkiye şampiyonasında temsil etmek İmam Hatip Lisesi olarak bizlere gurur veriyor” diye konuştu.
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