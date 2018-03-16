İlçelerin çevreci araçları teslim edildi

Manisa Büyükşehir Belediyesinin kamu kaynaklarıyla yapılan en büyük çevreci yatırımı olan Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi’ne ilçelerden gelecek olan atıkların taşınacağı semi-treylerler yapılan törenle ilçelere teslim edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin kamu kaynaklarını kullanarak Manisa’ya kazandırdığı en büyük çevreci yatırım olan Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi’nin atık ayrıştırma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda ilçelerden de gelecek olan atıkların tesise taşınmasında kullanılacak olan semi-treyler araçların teslim töreni Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün katılımıyla yapıldı. Törene Başkan Ergün’ün yanı sıra MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Genel Sekreter Yardımcıları Yılmaz Gençoğlu, Mustafa Genç, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları, mahalle muhtarları ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şantiye Alanı’nda düzenlenen törenle 32 adet katı atık transfer aracı ve 78 adet yangına ilk müdahale tankerinin teslimi edilen duaların ardından kurdele kesimiyle yapıldı. Kurdele kesimi ardından araç firmasının yetkili tarafından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e plaket takdim edildi.

“4 Ekim’de yeni bir milat başladı”

Çevre Koruma ve Kontrol ile Daire Başkanlıklarına yeni alınan araçların tanıtım töreninde bulunduklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Bildiğiniz gibi 4 Ekim 2017’de Manisa için bir miladı başlattık. Şehrin 40 yıllık çöp sorununu tarihe gömen Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisleri’ni Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin teşrifleriyle hizmete açarak, şehrimizin yıllardır kanayan yarasını tam anlamıyla iyileştirmeye gittik. Tampon yapmadık, kesip atmadık. Bu yarayı iyileştireceğiz dedik ve hamdolsun Türkiye’nin kamu kaynaklı en büyük yatırımını Manisamıza kazandırdık” dedi.

“12 ilçe için 7 transfer istasyonu yapımı devam ediyor”

Tesisin açılmasıyla birlikte ilçelerden gelecek atıkların planlamalarının yapıldığını belirten Başkan Ergün, “Bu önemli ve çevreci tesisi açtıktan sonra ilçelerimizdeki atıkların mevcut ilçe belediyelerinin araçları ile taşınmasının ekonomik maliyetleri, trafik yoğunluğu, katı atıkların transfer zamanı ve oluşacak çevre kirliliğini göz önünde bulundurarak çalışmalar yaptık. Bu çalışmalarımız sonucunda ilçe belediyelerine katı atık transfer istasyonları kurup, atıkların büyükşehir belediyemiz tarafından büyük hacimli tırlarla taşınmasının daha doğru olacağı düşüncesine vardık. Bu kapsamda tüm ilçelerimizde oluşan katı atıkların taşınması için 9 adet transfer istasyonu yapılmasını planladık. İlk etapta atıkların bertaraf edileceği ilçeler olan; Yunusemre, Şehzadeler, Saruhanlı, Turgutlu ve Ahmetli için Turgutlu ve Saruhanlı’da katı atık transfer istasyonlarını tamamladık. Geriye kalan 12 ilçe için 7 adet transfer istasyonu yapımı devam ediyor. Mevcuttaki 5 ilçenin istasyonlarına Gördes, Demirci, Selendi, Sarıgöl, Kırkağaç ve Kula’nın atıklarının taşınabilmesi için 13 tane çekici araç, 18 adet yürüyen tabanlı çöp semi-treylerı, 1 adet mobil bakım ve onarım aracı alımını yaparak 37 personelle faaliyete başladık. Bu kapsamda şehrimizin tüm ilçelerinden çıkan çöp miktarları ilçe belediye başkanlıklarımızla yapılan titiz çalışmalarla belirlenerek hesaplanan çöp miktarına göre çekici araç ve yürüyen tabanlı çöp semi-treylerı alımı gerçekleştirdik” diye konuştu.

“Yaklaşık 5 buçuk milyon liralık yatırım”

Başkan Ergün şöyle devam etti, “Bugün Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi bünyesine 32 yeni araç dahil ettik. 13 adet çekici araç alımı işi için toplamda 5 milyon 443 bin 501 lira ödedik. Yine 18 adet yürüyen tabanlı çöp semi-treylerı ve 1 adet mobil bakım onarım araç alımı işi için toplamda 4 milyon 411 bin 330 lira ödedik. Yürüyen tabanlı çöp semi-treylerı alımı işi için Ekonomi Bakanlığına KDV istisnası için başvuruda bulunduk ve bu da bakanlığımızca kabul edildi. Böylece KDV istisnası kapsamında belediyemiz kasasından, yani Manisa’nın parasından ekstra 651 bin 752 lira çıkmasının da önüne geçmiş olduk. Bu araçlarımız ilçelerimizin çöplerini alacak ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için atıkları Uzunburun Bertaraf Tesisimize taşıyacak. Her zaman söylediğimiz bir şey var: gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışıyoruz. Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için yaptığımız çalışmalar devam edecek.”

Başkan Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin daima ilklerin, enlerin ve rekorların belediyesi olduğuna vurgu yaparak, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak daima ilklerin, enlerin ve rekorların belediyesi olduk. Öncelikle tüm çalışanlarımıza en üst kademesinden en altına kadar özveriyle çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu bağlamda Büyükşehir Belediyemiz İtfaiyesi de, olaylara en kısa sürede müdahale etme ve önleme noktasında dünya ve Avrupa’da ilk sıralarda yer alıyor. Manisa’mızın büyükşehir olmasıyla birlikte ilçelerimizde de itfaiye teşkilatları tamamen büyükşehir bünyesine geçti. Bununla birlikte itfaiyemizin çağın koşullarına uygun araç, gereç ve ekipmanlarla çalışması, olaylara en hızlı şekilde müdahale etmesi için önemli yatırımlar yaptık. İlçelerimizde 18 adet itfaiye amirliği ve 37 adet müfreze kurarak tam 55 noktada itfaiye hizmetlerimizi hazır hale getirdik. Bugün tanıtımını yaptığımız araçların içinde 60 adet su tankeri de mevcut. 610 bin liralık yatırımla mevcut 18 tankerimizle birlikte 78 adet tankerimiz oldu. Bu tankerlerden 15’ini ilçe koordinatörlüklerimize teslim edeceğiz. 58 tankeri de muhtarlarımıza vereceğiz. Buradaki amacımız, tanker verilen muhtarlarımız ihtiyaç durumunda yakın köylere ulaşarak yangına ilk müdahaleyi yapmalarıdır. Böylelikle 240 noktaya sadece tankerlerle itfaiye araçlarımız gelinceye kadar müdahale edilmiş olacak. Biliyorsunuz Demirci gibi, Gördes gibi, Köprübaşı, Alaşehir gibi ilçelerimizde dağ köyleri var ve buralarda Allah korusun çıkacak bir yangına bu tankerler hızla ulaşabilecek. Cenab-ı Allah tüm hemşerilerimizi her türlü afetten, yangından korusun. İnşallah bunları kullanmayız. Tek temennim budur” şeklinde konuştu.

“Büyükşehir olduktan sonra hizmet alanı büyüdü”

Manisa’nın büyükşehir olmasıyla birlikte hizmet alanının büyüdüğünün altını çizen Başkan Ergün, “Manisa büyükşehir olduktan sonra hizmet alanımız büyüdü. Hizmet alanımızın büyümesini göz önüne alarak tüm planlamalarımızı, araç, gereç ve ekipmanlarımızı buna göre yaptık. Bundan 4 yıl önce hizmet alanımız büyüdü diyorduk. Artık hizmetlerimiz büyüyor. Çok şükür bugün artık bir projemiz bitiyor, bir başkası başlıyor. Bir mahallemiz yoluna, suyuna, altyapısına kavuşuyor hemen diğer mahallede çalışma başlıyor. Tüm bunlar Manisa Büyükşehir Belediyesini gerek yeni büyükşehir olmuş diğer illere göre olsun, gerek diğer büyükşehirler arasında ön plana çıkartıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi doğru, cesur ve radikal çalışmalarıyla 30 büyükşehir belediyesi arasında ilk sıralarda yer alıyor. Her ne kadar krediler durdurulmaya çalışılsa da, engel olunmaya çalışılsa da biz siyaset değil, vatandaşa hizmet etmeyi tercih ettik. Çünkü vatandaşımız bunun için bizi bu makamlara getirdi. Bu bilinçle hareket ediyor, Manisa’mıza hizmet sevdasıyla sürekli üstüne koyarak çalışıyoruz. Bu hep böyle oldu, bundan sonra da böyle olacak. Bu duygularla yeni aldığımız araçların Manisamıza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah hep güzel hizmetlerde, kazasız-belasız kullanmak nasip olur. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Afrin şehitlerini ve kahramanlarını unutmadı

Başkan Ergün, konuşmasının sonunda Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan ve çarpışan askerleri de unutmayarak, “Bu mübarek gün vesilesiyle başta Suriye’nin Afrin kentinde Zeytin Dalı Harekatı’nı icra eden kahraman askerlerimiz olmak üzere, yurdumuzun her köşesinde ülkemizin ve milletimizin bekası için görev yapan polis ve askerlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun diyorum. Ülkemizin bekası için çarpışırken canlarını veren kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Bu millet binlerce yıldır kardeş olarak yaşadı ve kıyamete kadar kardeşçe yaşamaya devam edecek. Bu kardeşliği bozmaya yeltenenlere, aramıza nifak tohumu ekmeye çalışanlara Allah fırsat vermesin diyor, hepinizi tekrar en içten duygularımla selamlıyorum” dedi.

Başkan Ergün ve beraberindeki heyet yapılan konuşmaların ardından araçların incelemesini yaparak semi treylerleri ve yangına ilk müdahale araçlarının ilçelere ve muhtarlara teslimini yaptı. Yangına müdahale araçlarının kullanımı için yapılan eğitim programına katılan muhtarlara katılım sertifikalarını teslim etti. Tören sonunda ilçelere hizmet verecek araçlar şehir turu ile vatandaşlara tanıtıldı.