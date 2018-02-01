İlçe belediyeleri atık türleri konusunda bilgilendirildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Uzunburun Katı Atık ve Bertaraf Tesisine getirilebilecek atık türleri ve Atık getirme merkezleri hakkında ilçe belediyelerine bilgilendirme toplantısı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ertuğrul Yıldırım toplantıda, atık getirme merkezlerinin önemine değinirken, “Evsel atık dışındaki toplanan atıklar tesise getirildiğinde tesise ait mekanik biyolojik ayrıştırma tesisine zarar veriyor. Bu bakımdan ilçe belediyelerinin atık getirme merkezleri kurması da önem arz ediyor” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. maddesinin (i) bendi ile alakalı, Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisine getirilebilecek atık türleri ve Atık Getirme Merkezleri hakkında ilçe belediyelerine bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

5 belediyeden katılım sağlandı

Toplantıya, Saruhanlı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Arif Aydemir ve Harun Tomruk, Şehzadeler Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Işık ve mühendis Edip Safa Özkan, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Irmak ve Temizlik İşleri Müdürü Halil İbrahim Özcan, Ahmetli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Cüneyt Alp, Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Evren Erbaş ve Murathan Caz katıldı.

Evsel atık dışındaki atıklar ayrıştırma tesisine zarar veriyor

Bilgilendirme toplantısında konuşan Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ertuğrul Yıldırım, Uzunburun Katı Atık ve Bertaraf Tesisinin sağlıklı işletilmesi için Atık Getirme Merkezlerinin önemine değindi. Yıldırım, “Evsel atık dışındaki toplanan atıkların tesise getirildiğinde tesise ait mekanik biyolojik ayrıştırma tesisine zarar veriyor. Bu atıkların ilçe belediyelerinin kurması gerekli olan atık getirme merkezleri kurup bu merkezlere getirilmesi gerekiyor” dedi.

Bilgilendirme toplantısının ilçe belediyelerinin yapacakları hakkında faydalı olduğuna inandığını belirten Yıldırım, “Toplantı sonunda atıkların tesise getirilmemesi için gerekli ortak çalışmanın startı verildi” şeklinde konuştu.