İl Koordinasyon Kurulu 2018 yılı 2’nci toplantısı yapıldı

Manisa İl Koordinasyon Kurulu 2018 yılı yatırım programı 1. dönem uygulama sonuçlarının değerlendirildiği 2018 yılı 2.toplantısı Manisa Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı başkanlığında yapıldı.

Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya, Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı’nın yanı sıra ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, Manisa Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Burak Aslay, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri katıldı. Toplantının açış konuşmasını yapan Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, “2018 yılı ilk dönem (Ocak-Şubat-Mart) yatırımcı kuruluşlar dönem raporlarına göre ilimizde 350 kamu yatırım projesi uygulandığı, bunların toplam tutarının 3 milyar 984 milyon TL olduğu anlaşılmıştır. Projeler için önceki yıllarda 1 milyar 269 milyon TL harcama yapılmış, bu projelere 2018 yılı için toplam 712 milyon TL ödenek ayrılmıştır. Dönem sonu itibariyle 128 milyon TL ödenek harcanarak yüzde 18 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.Bu projelerin 17’sinin tamamlandığı, 217’sinin devam etmekte olduğu, 34’ünün ihale aşamasına getirildiği ve 82 projeye ise henüz başlanamadığı tespit edilmiştir. Başlanamayan projelerin başlanamama sebeplerinin arsa, ödenek ve hukuki sorunlar olduğu görülmüştür” dedi.

Toplantıda yatırım süreçleri ile ilgili konuşan Çakıcı, “Yatırım yaparken idari, mali ve teknik süreçler işliyor. Bu süreçlerin zamanında ve takviminde bitmesi çok önemli. Genel performansımız gayet yüksek olmasına rağmen biz biliyoruz ki bütün kamu yatırımlarını en yüksek seviyede ve en uygun, en fenni olarak doğru yöntemlerle derhal ilimizin hizmetine sunmamız gerekiyor. Bu anlamda iş ve işlemlerin kurumlarda beklemeksizin öncelikli olarak tamamlanması lazım. Bu konuda tekrar herkesin daha duyarlı, diğer kurumlara destek olur mahiyette olmasını vurgulamak istiyorum. Malumunuz 2019 yılında hükümetimizin tekli eğitime geçiş önceliği var. Bu açıdan idari, mali süreçlerden hangi kurumun ihlali varsa tüm işlerini bırakıp önceliği bilhassa buna vermesi gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Daha sonra söz alan kurum müdürleri koordinasyon üyelerine çalışmaları hakkında bilgi verdi.