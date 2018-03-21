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İki araç çarpıştı: 2 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, E-96 karayolu Caferbey kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Erkan Eken (32) yönetimindeki 45 PT 411 otomobil ile Hayri Biçer (42)...

İki araç çarpıştı: 2 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, E-96 karayolu Caferbey kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Erkan Eken (32) yönetimindeki 45 PT 411 otomobil ile Hayri Biçer (42)...

21 Mart 2018 Çarşamba 19:51
İki araç çarpıştı: 2 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, E-96 karayolu Caferbey kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Erkan Eken (32) yönetimindeki 45 PT 411 otomobil ile Hayri Biçer (42) yönetimindeki 34 SZ 624 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Kazada her 2 araç sürücüsü de yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Özel Can Hastanesi ve Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.
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