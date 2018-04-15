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İçme suyu hattından 2 metrelik ağaç kökü çıktı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Ahmetli’nin Alahıdır Mahallesi’nde içme suyu hattında yaptığı bakım çalışması sırasında eski hattan çıkan 2 metrelik ağaç kökü (kunduz) mahalle sakinlerini şaşırttı.Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi...

İçme suyu hattından 2 metrelik ağaç kökü çıktı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Ahmetli’nin Alahıdır Mahallesi’nde içme suyu hattında yaptığı bakım çalışması sırasında eski hattan çıkan 2 metrelik ağaç kökü (kunduz) mahalle sakinlerini şaşırttı.Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi...

15 Nisan 2018 Pazar 12:11
İçme suyu hattından 2 metrelik ağaç kökü çıktı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Ahmetli’nin Alahıdır Mahallesi’nde içme suyu hattında yaptığı bakım çalışması sırasında eski hattan çıkan 2 metrelik ağaç kökü (kunduz) mahalle sakinlerini şaşırttı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı su ulaştırmak için mahallelerin ihtiyaçlarına anında çözüm üretiyor. MASKİ ekipleri tarafından, Ahmetli ilçesine bağlı Alahıdır Mahallesi’nde cazibeli içme suyu hattının bakım çalışmaları sırasında halk arasında kunduz diye bilinen 2 metrelik ağaç kökü çıkarıldı. Vatandaşın suyun az aktığını bildirmesi üzerine hattı kontrol eden ekipler, su borularının içerisinden 2 metre uzunluğunda kunduz adı verilen ağaç kökü çıkardı. Uzun yıllar önce döşenmiş olan hattın sebep olduğu sıkıntı, MASKİ ekiplerinin müdahalesi ile ortadan kaldırıldı. Karşılaşılan bu durum, MASKİ’nin il genelinde gerçekleştirdiği çalışmaların ne derece yerinde ve isabetli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Alahıdır Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Yıldırım, “Hattımız epey eskiydi. Suyumuzda azalma olmaya başladı. Arada sırada kesilerek akıyordu. Mahallemizin hemen hemen tamamı tarım ile geçimlerini sağlıyor. Bahar aylarında da tarla ve bahçe işlerimiz arttığı için suya da ihtiyacımız çoğalıyor. Bu sebeple cazibeli hattımızdaki sıkıntıyı yeni fark ettik. Hemen MASKİ’ye bu sıkıntımızı bildirdik. Çalışma sırasında boruların içinden 2 metre ağaç kökü çıktı. Mahalleli olarak hayretler içinde kaldık. Tıkanmış ve patlak borularımızı yenileyerek bakımlarını yapan MASKİ sayesinde daha kesintisiz ve sağlıklı suya kavuştuk. Hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşa Coşkun’a teşekkür ederiz” dedi.
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