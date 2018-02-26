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Hırkalı’ya yeni sondaj kuyusu açıldı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Demirci’nin Hırkalı Mahallesinde yaşanan su sıkıntısını çözüme kavuşturmak amacıyla mahallede yeni bir sondaj kuyusu açtı.Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yürüttüğü...

Hırkalı’ya yeni sondaj kuyusu açıldı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Demirci’nin Hırkalı Mahallesinde yaşanan su sıkıntısını çözüme kavuşturmak amacıyla mahallede yeni bir sondaj kuyusu açtı.Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yürüttüğü...

26 Şubat 2018 Pazartesi 20:09
Hırkalı’ya yeni sondaj kuyusu açıldı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Demirci’nin Hırkalı Mahallesinde yaşanan su sıkıntısını çözüme kavuşturmak amacıyla mahallede yeni bir sondaj kuyusu açtı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yürüttüğü sondaj çalışmalarıyla vatandaşların su sorunu yaşamalarının önüne geçiyor. Bu kapsamda MASKİ, Demirci ilçesine bağlı Hırkalı Mahallesine de yeni bir sondaj kuyusu kazandırdı. Mahallede mevcut olan su sıkıntısının ortadan kaldırılması amacıyla İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekiplerince 220 metre derinliğinde sondaj açıldı. Mahallede yürütülen sondaj çalışmasını Büyükşehir Belediyesi Demirci Koordinasyon İşleri Müdürü Kazım Aysan da yakından takip etti. Kuyudan elde edilen sudan alınacak numunelerin analiz edilmesi sonucunda suyun bağlantısı yapılarak mahalle sakinlerinin yüzü güldürülecek. Hırkalı Mahalle Muhtarı Garip Topal, “Özel idare zamanında açılan sondajımızın suyunda ciddi bir azalma oldu. Su yetersiz geldiğinden dolayı sıkıntı çekmeye başladık. Durumu MASKİ’ye ilettiğimizde, mağdur olmayalım diye acil olarak tankerle bize su taşımaya başladılar. Bir yandan da yeni sondaj için jeofizik etüt çalışmaları yapıldı. Şuan sondajımız kazıldı ve suyumuz çıktı. İnşallah sonucu da içilebilir çıkar. Emeği geçen bütün ekibe bir değil, binlerce kez teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
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